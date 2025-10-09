Familiares de hombre hallado muerto en canal de riego piden identificar y apresar a los responsables

Yohanny Diloné, pareja de Modesto Marmolejos, encontrado muerto en el canal de riego de Jicomé, en Valverde. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Los familiares de Modesto Marmolejos del Rosario, de 52 años, cuyo cuerpo fue encontrado ayer con signos de violencia y atado de pies, manos y cuello en un canal de riego en Jicomé, provincia Valverde, pidieron este jueves agilizar las investigaciones para que den con los responsables del crimen.

Marmolejos, conocido como Kiko, había sido reportado como desaparecido el pasado sábado 4 de octubre. Días después, su esposa, Yohanny Diloné, recibió en su residencia de Cienfuegos, en Santiago Oeste, un paquete anónimo que contenía una tarjeta bancaria alegadamente con dinero, un juego de llaves, el celular del fallecido y una carta con la instrucción de comprar "una caja de muerto" para enterrarlo.

Diloné, visiblemente compungida, pidió hoy a las autoridades que hagan justicia y expresó temor por su vida.

"Estoy destrozada y lo único que pido es que se aclare quiénes hicieron esto", declaró.

Señaló que no se siente segura al saber que los responsables de quitarle la vida a su pareja están en las calles.

Indicó que por donde reside hay muchas cámaras de seguridad, donde a su juicio, pueden identificar a la o las personas que dejaron la nota con las pertenencias de su esposo frente a su casa.

Su hermano, Miguel Hernández, se quejó debido a la "dejadez" con que, según dice, han actuado las autoridades locales.

Pide la intervención de la procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, para que agilice el proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/e27086ff-dc6b-43f6-814a-10226ebf04f8-a2ced3e5.jpg Miguel Hernández, cuñado de la víctima. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Investigación policial

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que continúan las investigaciones sobre el hallazgo del cuerpo de Marmolejos del Rosario.

Informó que ya se han entrevistado a más de seis personas, entre compañeros de trabajo y familiares de la víctima.

Dijo además que están realizando levantamientos de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.