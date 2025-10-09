San Cristóbal: PN halla restos humanos calcinados frente a casa de mujer reportada desaparecida

La Policía informó sobre el hallazgo de los restos humanos calcinados, hecho ocurrido en San Cristóbal. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades localizaron este jueves restos humanos calcinados durante un operativo de búsqueda en el sector Kilómetro 3½ de San Cristóbal, en un solar frente a la residencia de Lisset Melenciano Tejada, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 5 de octubre.

El hallazgo fue realizado por agentes de la Policía Nacional, a través de la Subdirección Regional de Investigación Criminal (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público, como parte de las labores investigativas relacionadas con la desaparición de la mujer.

Una nota de la uniformada indica que se cree que los restos podrían pertenecer a la señora desaparecida.

De acuerdo con el informe preliminar, los investigadores identificaron una zona de tierra removida en un solar frente a la vivienda de la desaparecida. Al excavar, encontraron un hoyo que había sido cubierto con ramas y rociado con gasoil, dentro del cual fueron recuperados fragmentos óseos y restos calcinados con características compatibles con tejido humano.

La Policía dijo que los restos fueron levantados y embalados conforme al protocolo de cadena de custodia, y enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis antropológico y científico, con el fin de confirmar la identidad de la víctima y determinar las causas de la muerte.

La Policía continúa la investigación

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que los restos pertenezcan a Lisset Melenciano, aunque la ubicación y las condiciones en que fueron hallados coinciden con la línea de investigación sobre su desaparición.

La Policía informó que mantiene abiertas varias líneas investigativas y que trabaja de forma conjunta con el Ministerio Público para esclarecer el caso y dar con los responsables del posible crimen.

"La institución reitera su compromiso con la verdad, la justicia y la seguridad ciudadana, y garantiza el estricto cumplimiento de los procedimientos legales y técnicos durante todo el proceso investigativo", señala un comunicado oficial emitido este jueves.

El caso ha generado consternación en la comunidad local, donde familiares y vecinos de la mujer habían reportado su desaparición días atrás, sin que se conocieran mayores detalles sobre su paradero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/desaparecida-e29f3fe5.jpg Lisset Melenciano Tejada fue reportada desaparecida el cinco de octubre. (FUENTE EXTERNA)