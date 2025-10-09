×
Haitianos
Haitianos

Migración apresa en Dajabón a dominicano que trasladaba haitianos indocumentados

El detenido fue identificado como Elvin Faustino Peña Díaz, quien conducía un minibús Toyota Coaster de color blanco

    Expandir imagen
    Migración apresa en Dajabón a dominicano que trasladaba haitianos indocumentados
    Entre los haitianos hay cuatro hombres, una mujer y dos menores de edad. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Migración (DGM) informó este jueves que detuvo a un ciudadano dominicano acusado de transportar de manera ilegal a siete nacionales haitianos en condición migratoria irregular, en un hecho ocurrido en la provincia fronteriza de Dajabón.

    El detenido fue identificado como Elvin Faustino Peña Díaz, quien conducía un minibús Toyota Coaster de color blanco, en el que se desplazaban cuatro hombres, una mujer y dos menores de edad, todos de nacionalidad haitiana y sin documentos que acreditaran su estatus legal en territorio dominicano.

    De acuerdo con un informe de la Dirección de Inteligencia de la DGM, el vehículo era objeto de seguimiento desde hacía varios días, debido a sospechas de su implicación en el traslado ilegal de extranjeros.

    Centro Penitenciario de Migración

    Tanto el conductor como los ocupantes del vehículo fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio en Dajabón, donde permanecen bajo custodia de las autoridades migratorias para los fines legales correspondientes.

    La DGM reiteró su compromiso con el control migratorio y advirtió que continuará realizando operativos para combatir el tráfico ilícito de personas en la zona fronteriza.

