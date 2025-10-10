Agrónomos de Dajabón se suman al paro nacional en demanda de pensiones dignas y aumento salarial

Benigno Toribio, presidente de la Delegación Noroeste de la ANPA, encabezó la manifestación de los agrónomos en Dajabón. ( JAVIER GENAO )

Con pancartas en mano, profesionales agropecuarios de la provincia de Dajabón se concentraron este jueves frente a las oficinas del Instituto Agrario Dominicano (IAD) para exigir mejores condiciones laborales, aumento salarial y pensiones justas.

La manifestación formó parte del paro convocado por la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), que agrupa a técnicos, ingenieros agrónomos y trabajadores del sector agropecuario en todo el país.

El acto fue encabezado por Benigno Toribio, presidente de la Delegación Noroeste de la ANPA, quien destacó que la situación del sector es cada vez más crítica y que muchos profesionales que dedicaron su vida al campo hoy se encuentran abandonados.

"Tenemos colegas con más de 30 de servicio, con 60 y 65 años de edad, muchos enfermos y postrados, esperando una pensión que nunca llega. Lo que pedimos es justicia y respeto por nuestra labor", expresó Toribio.

Según explicó, en la provincia de Dajabón han sido cancelados más de 40 agrónomos, y a nivel nacional la cifra supera los 300 profesionales. Además, denunció que existen más de 600 plazas vacantes en áreas agropecuarias que deben ser ocupadas por personal técnico calificado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/7bdde0fc-aa8a-4fc8-a127-2664069bd3ce-2adf0b5e.jpg Profesionales de la agropecuaria protestan en Dajabón. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)

Los manifestantes también reclaman un salario mínimo de 50,000 pesos y la implementación de incentivos por productividad y desempeño, para que los profesionales puedan alcanzar sueldos dignos de 80,000 a 90,000 pesos, tomando en cuenta que el costo de la canasta familiar supera el salario actual promedio.

Entre las exigencias también figuran la mejora de las condiciones de trabajo en el campo, la regularización de las contrataciones y una mayor inversión estatal en programas que fortalezcan el desarrollo agrícola y rural.

Protesta nacional

La jornada de protesta se desarrolló de forma pacífica y simultánea en varias provincias del país, en respaldo al llamado nacional de la ANPA, dirigida por Víctor Hugo "Tito" Hernández, quien aseguró que el gremio mantendrá su plan de lucha hasta obtener respuestas concretas del Gobierno.

"El campo no se detiene, pero quienes lo sostienen están siendo olvidados. Sin los agrónomos, no hay seguridad alimentaria", enfatizó Toribio.

Con carteles que rezaban "Sin campo no hay comida" y "Queremos pensiones dignas, no limosnas", los profesionales recordaron que su lucha no es solo por un salario, sino por el respeto a una vida dedicada a sembrar, cuidar y alimentar al país.