Antoliano Peralta recibe a delegación del Foro Internacional de Salud Mental y Sistema Penitenciario

El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, recibió este viernes al director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), Roberto Santana y a la delegación de expertos nacionales e internacionales que participan en el Foro Internacional de Salud Mental y Sistema Penitenciario.

Durante el encuentro, realizado en el salón Hermanas Mirabal del Palacio, Peralta expresó su satisfacción por recibir a los participantes del foro, destacando la relevancia del evento y la importancia de fortalecer el vínculo entre la salud mental y el sistema penitenciario dominicano.

"Tenemos el honor de recibir al señor Roberto Santana, nuestro amigo, en compañía de una amplia representación tanto de dominicanos como de representantes de países amigos que participan en este foro internacional sobre salud mental y sistema penitenciario", manifestó el consultor jurídico en una información que compartió la Presidencia.

El foro, que se ha desarrollado en el país durante tres días en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, será clausurado este sábado por la vicepresidenta, Raquel Peña. Durante el encuentro también estuvo presente el subconsultor jurídico, Pedro Montilla.

Peralta resaltó que este tipo de espacios de diálogo y cooperación internacional representan un paso fundamental para la construcción de un sistema penitenciario más humano, justo y eficiente.

Asimismo, subrayó la conexión institucional y personal que lo vincula con el tema, recordando que el Ministerio de Justicia, en proceso de creación, será la entidad responsable de dirigir el sistema penitenciario en el país.

"Esta comisión nos liga con el tema, no solo en el plano institucional, sino también por nuestra vocación y compromiso con la mejora de las condiciones penitenciarias", señaló Peralta.

El evento, que fue realizado en coordinación con la Academia Regional Penitenciaria (ARP), el Prisons Forum, el Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi) y la Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social (Adoptracoc), reunió a autoridades, académicos, profesionales de la salud mental y del sistema penitenciario, quienes abordaron desde una perspectiva multidisciplinaria los principales desafíos, avances y propuestas en materia de salud mental en contextos de privación de libertad.