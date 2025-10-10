Apresan a tres hombres y un menor señalados en homicidio e intento de asalto en la avenida Ecológica

Los cuatro detenidos por las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la División de Crímenes y Delitos contra las Personas (Homicidios) de la Policía Nacional apresaron a tres hombres y un menor de edad, señalados como los autores del homicidio de un ciudadano el pasado 5 de octubre de 2025 durante un intento de asalto en la avenida Ecológica, en Santo Domingo Este.

La Policía informó que se trata de Franklin Javier Montero Santana (a) "el Chino", de 23 años; Derlin José Mateo Feliz "Derlyn", Ángel Marino Novas "El Flaco" y un adolescente de 17 años, cuya identidad se reserva por motivos legales.

Eran buscados por la muerte del ciudadano Miguel Amauri Álvarez Rodríguez, también de 17 años.

La captura de los cuatro se realizó en cumplimiento de la orden de arresto No. 973-2025-EMES-11404, ocupándoseles una pistola marca Zoraki M906-FF, calibre 32 mm, con su cargador; una motocicleta marca Express, color rojo, sin placa; y otra motocicleta marca ERO, color negro, placa K2559785.

En un comunicado la institución dijo que el suceso se produjo cuando la víctima fue interceptada por los cuatro individuos mientras se desplazaba junto a su esposa a bordo de una motocicleta por la citada vía, con dirección al ensanche Ozama, tras salir de una iglesia.

Posteriormente, durante la investigación, los agentes realizaron un levantamiento técnico en la escena y zonas adyacentes, logrando colectar un casquillo calibre 32 mm, el cual fue remitido al Departamento de la Policía Científica.

Además, mediante el análisis de cámaras de seguridad y labores de inteligencia, se logró identificar a los ya mencionados como los presuntos autores del crimen.

Prontuario

La Policía informó que el apodado "el Chino", al ser depurado, figura en los registros policiales con tres antecedentes por robo y asalto a mano armada, y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.