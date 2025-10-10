Comandante del Ejército supervisa seguridad en la frontera con Haití

El comandante del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, al recorrer la frontera. ( FUENTE EXTERNA )

El comandante del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, realizó este viernes un recorrido de supervisión por cuatro provincias de la línea fronteriza, donde aprovechó para sostener encuentros con algunas autoridades civiles de la zona limítrofe con el vecino Haití.

El recorrido comenzó en la Fortaleza "El Rodeo", sede del 14to. Batallón de Infantería con asiento en Jimaní, provincia Independencia, donde luego de dirigirse a las tropas, acudió a las oficinas de la gobernación provincial para reunirse con la gobernadora local, Mercedes Novas.

En esa provincia aprovechó para visitar el paso fronterizo de Mal Paso, para luego recorrer el tramo de la verja fronteriza construido en esa zona, trayecto en el que se detuvo a conversar con los soldados asignados a la seguridad de la franja fronteriza. También visitó los destacamentos La 248 y La 40, y sobrevoló el de Tierra Virgen, actualmente en proceso de reconstrucción.

Elías Piña

Posteriormente se trasladó a la provincia Elías Piña, donde visitó el asiento del 11vo. Batallón de Infantería. En esa unidad supervisó el avance de la construcción de un nuevo helipuerto y luego se reunió con la gobernadora Migdalis De los Santos.

También fue al paso fronterizo El Carrizal-Belladere, desde donde prosiguió a supervisar la seguridad del área de la verja perimetral que está bajo responsabilidad del Ejército.

Desde Elías Piña, Camino Pérez se dirigió hasta la provincia Dajabón, donde visitó las instalaciones del 10mo. Batallón de Infantería. Igualmente, sostuvo un encuentro con la gobernadora Severina Gil.

Dajabón y Montecristi

En Dajabón, supervisó el paso fronterizo, para luego recorrer en compañía de los comandantes locales, la verja perimetral, donde conversó con los soldados asignados a la seguridad fronteriza, incluyendo los destacados en el Puesto Libertador.

El recorrido concluyó en la fortaleza San Fernando en Montecristi, asiento de la 15ta. Compañía de infantería del Ejército de República Dominicana, donde realizó una evaluación de las instalaciones, con miras a su ampliación, ya que dentro de los proyectos de la institución se encuentra elevar esa unidad a nivel batallón.

Finalmente, sostuvo un encuentro con la gobernadora provincial, Leissa Cruz; recorrió la verja perimetral y supervisó los puestos de seguridad apostados en la misma.

Al arengar a las tropas en cada una de las unidades visitadas, el comandante del Ejército exhortó a oficiales y soldados a permanecer apegados a las disposiciones de la ley bajo toda circunstancia y a mantenerse siempre alejados de la comisión de actos ilícitos. También les reiteró la necesidad de dispensar un trato digno a los migrantes indocumentados que diariamente son detenidos tratando de cruzar la frontera terrestre.