Inauguran en Villa González la Escuela Tabacalera Hipólito Mejía

Corte de cinta en la inauguración de la Escuela Tabacalera Hipólito Mejía, en honor al expresidente de la República, ubicada en el municipio de Villa González, provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco) inauguró este viernes la Escuela Tabacalera Hipólito Mejía, en homenaje al expresidente de la República, quien es considerado como un actor clave en la modernización del cultivo y procesamiento de ese producto en el país.

El centro educativo, ubicado en el municipio de Villa González, provincia Santiago, busca capacitar a jóvenes técnicos en todas las etapas del proceso productivo del tabaco, desde la siembra hasta la manufactura, fortaleciendo así una industria que representa cerca del 10 % de las exportaciones nacionales.

El expresidente Hipólito Mejía agradeció el reconocimiento y recordó sus años de trabajo como agrónomo y exdirector de Intabaco, donde impulsó innovaciones tecnológicas en la fermentación y calidad del producto.

"Yo vengo de una familia tabaquera y me siento orgulloso de que esta escuela lleve mi nombre, porque refleja el esfuerzo de miles de dominicanos que han hecho del tabaco un símbolo nacional", expresó Mejía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/whatsapp-image-2025-10-10-at-12922-pm-3aff2227.jpeg Instalaciones de la Escuela Tabacalera Hipólito Mejía, ubicado en el municipio de Villa González, provincia Santiago. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Durante su intervención, Hipólito Mejía rememoró una acalorada discusión que sostuvo con el fallecido líder Fidel Castro, en la que defendió la calidad del tabaco dominicano frente al que impulsaba el Gobierno cubano.

"Yo tuve la oportunidad de discutir con Fidel y decirle: Usted quebró la industria de la caña, del arroz, del café, los invernaderos... y va a quebrar el tabaco. Eso fue un pleito del diablo", relató Mejía.

Contó que hace un año aproximadamente fue invitado a Cuba por el hermano de Fidel, Raúl Castro, con quien socializó sobre el evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/whatsapp-image-2025-10-10-at-12913-pm-b185b794.jpeg Escuela Tabacalera Hipólito Mejía, ubicada en el municipio de Villa González, provincia Santiago. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Sobre la escuela

El director de Intabaco, Iván Hernández Guzmán, explicó que el centro busca rendir tributo a la visión de Mejía y a su legado en el sector agrícola.

"Esta escuela honra a un hombre que creyó en la tierra, en la capacitación y en la transformación del campo dominicano. Su nombre representa esfuerzo, innovación y amor por la agricultura", destacó Hernández Guzmán.

El director de la academia, Luis Tejeda, informó que desde 2020 Intabaco ha capacitado a más de 600 estudiantes, en su mayoría mujeres, y que la institución cuenta con el aval del Infotep para certificar a los egresados.

La Escuela Tabacalera Hipólito Mejía ofrecerá programas de formación en fermentación, empaque, elaboración de cigarros y manejo de nuevas variedades, con el objetivo de continuar fortaleciendo la competitividad del tabaco dominicano en los mercados internacionales.

Carolina Mejía destaca legado de su padre

Durante el acto de homenaje, el expresidente Hipólito Mejía estuvo acompañado por tres de sus cuatro hijos: Ramón Hipólito, Carolina y Lisa Mejía.

Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, destacó que el reconocimiento a su padre también honra el esfuerzo de generaciones de agricultores que han mantenido viva la tradición tabacalera del país.

"Aprendimos de papá que la dignidad, al igual que el tabaco, se cultiva con paciencia, conocimiento y amor por lo que uno hace. Gracias a esa visión, hoy contamos con una industria sólida y de clase mundial", expresó.