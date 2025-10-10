Aduanas y MP realizan operativo en negocio en Moca; propietario denuncia destrucción de propiedad

Luz Conexión: Aduanas dice que se trató de un operativo con el objetivo de desarticular estructuras que violan las normas aduaneras ( TOMADO DE IMAGEN. )

El propietario de un negocio de venta de equipos electrónicos denunció que agentes de la Dirección General de Aduanas, acompañados por miembros de la Policía Nacional, destruyeron las instalaciones de su negocio y se llevaron equipos valorados en más de 20 millones de pesos.

El empresario, Osvaldo Jiménez, dueño del establecimiento Luz Conexión, afirmó que desconoce las razones que motivaron la intervención, la cual calificó como "un atropello".

Según explicó, su empresa opera legalmente y se dedica a la venta de teléfonos móviles, televisores y otros equipos electrónicos.

Dijo que durante el operativo se llevaron todo su inventario, incluidos más de 100 teléfonos iPhone Pro Max y otros artículos.

Raquel Soriano, subdirectora técnica de la DGA, explicó que esta acción es un trabajo en conjunto con el Ministerio Público y la Dirección General de Aduanas (DGA), con el objetivo de desarticular estructuras que violan las normas aduaneras que regulan la introducción de mercancías al país.

Defiende que las actuaciones se sustentan en la Ley 168-21 y demás normativas aduaneras vigentes, así como en el marco jurídico aplicable para la persecución del contrabando y la protección del patrimonio cultural, conforme a las facultades legales de la DGA.

La funcionaria reiteró que la DGA continuará su trabajo para garantizar que el comercio se desarrolle en igualdad de condiciones.

Propietario denuncia el daño

"No entiendo por qué actuaron de esa manera. Mi negocio trabaja de forma limpia", declaró Jiménez.

El empresario señaló que recientemente las autoridades habían retenido 17 teléfonos celulares en un aeropuerto, los cuales, según dijo, fueron adquiridos legalmente con tarjetas de crédito en Estados Unidos.

"Estoy endeudado y sin mercancía ni capital. Años de trabajo se fueron en un día", escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió un video que muestra el interior destruido del local.

Denuncia de atropellos

Durante el operativo de Aduanas fue detenido José Jiménez, padre del propietario, mientras grababa el momento en que los agentes intervenían en el negocio.

El reportero gráfico Henrry Mercado denunció que fue agredido y despojado de su teléfono celular cuando intentaba registrar imágenes del hecho.

En los videos difundidos en redes sociales se observan daños considerables en el establecimiento.