Analizan cámaras de seguridad cerca de la casa de hombre hallado muerto tras esposa recibir nota

Buscan identificar a la persona que dejó el escrito

El cuerpo de Modesto Marmolejos del Rosario fue encontrado atado de pies, manos y cuello, con múltiples signos de violencia, en el canal Jicomé, municipio de Esperanza, provincia Valverde. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público realizaron un levantamiento de cámaras de seguridad en el sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste, en los alrededores de la vivienda donde residía el hombre hallado muerto, luego que fue fuera dejada una nota que instruía a su esposa comprar la caja para enterrarlo.

De acuerdo con una fuente ligada a la investigación, el objetivo es identificar a la persona que dejó la nota y varias pertenencias personales en la puerta de la casa del hoy occiso, Modesto Marmolejos del Rosario, conocido como Quico, de 52 años de edad.

El mensaje, escrito a mano, decía: "Si botaron a Jazmín, nosotros nos encargamos de sacar a Quico. Búscalo en el canal, con este dinero cómprale la caja". 

Interrogatorios 

Las autoridades han interrogado a la persona mencionada en el escrito, así como a otros allegados, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el hecho. 

  • Hasta el momento, no hay personas detenidas.

Marmolejos del Rosario había sido reportado como desaparecido el sábado 4 de octubre

Su cuerpo fue hallado días después, con signos de violencia y atado de pies, manos y cuello, en el canal de riego Los Altos de Jicomé, en la provincia Valverde.

