Digesett: filmación en elevado de Santiago es parte de campaña vial

Parte de la escena de la campaña vial que desarrolla la Digesett. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), informó que la filmación realizada en la entrada del elevado de Santiago corresponde a una producción audiovisual incluida en una campaña contra la siniestralidad vial, que será presentada más adelante al público.

La dirección de comunicación de la Digesett, a cargo del coronel Rafael Tejeda Balderas, explicó que el rodaje forma parte de las acciones preventivas que desarrolla la institución junto a artistas dominicanos, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y fomentar una cultura de responsabilidad vial.

"Más adelante estaremos usando estrategias para su difusión con una nota. De forma particular estableceremos día y hora para la difusión", indicó el coronel Tejeda Balderas.

La aclaración surge tras la circulación de videos en redes sociales donde se observaban automóviles en maniobras controladas sobre el elevado de la autopista Juan Pablo Duarte, en la zona de la entrada a Santiago, lo que llevó a muchos ciudadanos a pensar que se trataba de carreras clandestinas.

Cifras de fallecidos por accidente de tránsito en Santiago

Según los datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Santiago se mantiene entre las provincias con mayor índice de muertes por accidentes de tránsito en el país, con un alto porcentaje de víctimas en motocicletas.

El Opsevi indica que durante el primer semestre de 2025 se registraron 63 fallecimientos, cifra que mantiene a la provincia entre las zonas con más alta siniestralidad vial, pese a una reducción nacional del 45 % respecto al año anterior.

La institución resalta que la campaña, desarrollada con apoyo del sector artístico, busca crear conciencia sobre los riesgos del exceso de velocidad y la imprudencia al volante.