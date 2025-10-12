Avanza construcción de la verja fronteriza; Codevi mantiene operaciones con vigilancia militar

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizó este domingo una visita de trabajo a la zona fronteriza, donde encabezó una reunión de alto nivel con los directivos del Parque Industrial Codevi. ( FUENTE EXTERNA. )

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizó este domingo una visita de trabajo a la zona fronteriza, donde encabezó una reunión de alto nivel con los directivos del Parque Industrial Codevi.

El objetivo fue constatar la situación actual y las medidas adoptadas tras los recientes incidentes que han afectado sus operaciones.

Durante el encuentro, Fernández Onofre destacó la importancia estratégica y socioeconómica de las operaciones de Codevi, tanto para la República Dominicana como para Haití, por la generación de miles de empleos directos e indirectos, el fomento de la estabilidad fronteriza y su aporte al desarrollo binacional.

También se discutieron mecanismos de cooperación entre las Fuerzas Armadas y las unidades especializadas, con el fin de fortalecer la seguridad perimetral y garantizar un entorno estable que permita la continuidad de las actividades industriales en la zona.

Compromiso con la paz

El ministro reiteró que las Fuerzas Armadas mantienen un firme compromiso con la paz, el desarrollo social y el progreso económico nacional, conforme a los objetivos del Plan Estratégico Institucional que busca integrar la defensa con el desarrollo.

Como parte de su agenda en Dajabón, Fernández Onofre supervisó los avances de la segunda etapa de construcción de la verja perimetral fronteriza, un proyecto emblemático del Gobierno que refuerza el control territorial y la seguridad nacional, además de facilitar el comercio ordenado y la cooperación transfronteriza.

Acompañaron al ministro el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), el director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto del MIDE (J3) y el supervisor general de los trabajos de construcción, junto a otros oficiales superiores.