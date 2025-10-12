La franco-dominicana Eléonore Caroit es nombrada ministra del gobierno francés

Eléonore Caroit, ministra encargada de la Francofonía, de las Asociaciones Internacionales y de los Franceses en el Extranjero. ( ARCHIVO )

La franco-dominicana Eléonore Caroit fue nombrada este domingo ministra del gobierno francés, encargada de la Francofonía, de las Asociaciones Internacionales y de los Franceses en el Extranjero.

Es la primera franco-dominicana miembro de un gobierno francés, informó su padre, el periodista Jean-Michel Caroit, residente en República Dominicana.

Según informó la Diplomacia de Francia a través de la red social X, su nombramiento fue propuesto por el primer ministro, Sébastien Lecornu.

Caroit agradeció la confianza puesta en ella para esta nueva función.

"En este período tan exigente, asumo con humildad y responsabilidad mis funciones como Ministro Delegado para la Francofonía, las Asociaciones Internacionales y la FDE, con @jnbarrot. Agradezco al Presidente y al Primer Ministro @SebLecornu su confianza", escribió Caroit en su cuenta X.

La abogada, milita en el partido Renaissance, del presidente Emmanuel Macron.

Caroit ha sido elegida tres veces diputada en la asamblea nacional francesa representando a los franceses de los 33 países de América Latina y el Caribe.

