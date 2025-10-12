×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Eléonore Caroit
Eléonore Caroit

La franco-dominicana Eléonore Caroit es nombrada ministra del gobierno francés

Es la primera francesa de ascendencia dominicana miembro de un gobierno de ese país

    Expandir imagen
    La franco-dominicana Eléonore Caroit es nombrada ministra del gobierno francés
    Eléonore Caroit, ministra encargada de la Francofonía, de las Asociaciones Internacionales y de los Franceses en el Extranjero. (ARCHIVO)

    La franco-dominicana Eléonore Caroit fue nombrada este domingo ministra del gobierno francés, encargada de la Francofonía, de las Asociaciones Internacionales y de los Franceses en el Extranjero.

    Es la primera franco-dominicana miembro de un gobierno francés, informó su padre, el periodista Jean-Michel Caroit, residente en República Dominicana.

    Según informó la Diplomacia de Francia a través de la red social X, su nombramiento fue propuesto por el primer ministro, Sébastien Lecornu.

    RELACIONADAS
     

    Caroit agradeció la confianza puesta en ella para esta nueva función.

    "En este período tan exigente, asumo con humildad y responsabilidad mis funciones como Ministro Delegado para la Francofonía, las Asociaciones Internacionales y la FDE, con @jnbarrot. Agradezco al Presidente y al Primer Ministro @SebLecornu su confianza", escribió Caroit en su cuenta X.

    La abogada, milita en el partido Renaissance, del presidente Emmanuel Macron.

    • Caroit ha sido elegida tres veces diputada en la asamblea nacional francesa representando a los franceses de los 33 países de América Latina y el Caribe. 
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.