Faride Raful garantiza orden y paz ante llamado a paro en Navarrete

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, garantizó este domingo el orden y la paz en el municipio de Navarrete, ante el llamado a paro por 48 horas convocado por organizaciones sociales para este lunes y martes.

Raful ofreció sus declaraciones durante una visita al director regional Cibao Central de la Policía Nacional, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, donde además arengó a las tropas que participan en la "Operación Garantía de Paz 2.0" en Santiago.

Autoridades aseguran control en el territorio

La funcionaria destacó el trabajo que se realiza en la provincia para fortalecer la seguridad ciudadana.

"El comandante Jiménez ha tenido un papel protagónico de liderazgo en esta operación. Santiago de los Caballeros se ha convertido en una referencia en términos de seguridad en el último año, y debemos velar para que eso se mantenga mediante monitoreo, evaluación y trabajo de prevención persistente", expresó Raful.

La ministra subrayó que el respeto a los derechos humanos es esencial para garantizar la confianza de la población en las autoridades.

"La ciudadanía debe sentirse protegida y saber que cuenta con las instituciones para reducir la delincuencia, los homicidios y los conflictos sociales", agregó.

Policía Nacional refuerza seguridad en Navarrete

El general Jiménez Reynoso informó que la Policía Nacional asumirá el control del municipio de Navarrete para prevenir desórdenes durante el paro.

"Agradecemos el apoyo logístico y de personal que nos ha brindado el Ministerio de Interior. No permitiremos alteraciones al orden público, pero garantizaremos el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente", aseguró.

El alto oficial explicó que el operativo busca mantener la tranquilidad y el libre tránsito. "Trabajaremos para que los niños puedan asistir a la escuela, los jóvenes a la universidad y los trabajadores desarrollen sus labores con normalidad", puntualizó.

Organizaciones populares mantienen el llamado al paro

Mientras tanto, los movimientos sociales FPN 24 de Abril y Frente de Lucha 14 de Junio ratificaron su llamado a paro por 48 horas en Navarrete, en demanda de soluciones a diversos problemas comunitarios.

Entre sus reclamos figuran la alta tarifa eléctrica, el encajonamiento de la cañada de Bacao, el asfaltado de calles y la falta de agua potable.

Las organizaciones reiteraron que la protesta será pacífica y justa, en busca de respuestas concretas a las necesidades del municipio.