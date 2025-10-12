Fundaciones entregan más de 1,200 sillas de ruedas en comunidades del sur del país

Las donaciones de sillas de ruedas realizaron en los municipios de Neiba, Duvergé y Barahona. ( FUENTE EXTERNA )

La WheelChair Foundation, en coordinación con las fundaciones Cruz Jiminián y Virgilio Féliz, entregó 1,223 sillas de ruedas a personas de escasos recursos en distintas comunidades de la región Sur, como parte de una jornada de inclusión y apoyo social.

Las donaciones se realizaron en los municipios de Neiba, Duvergé y Barahona, beneficiando a niños, jóvenes y adultos con discapacidad físico motora, malformaciones congénitas o enfermedades que les impiden caminar o mantenerse en pie.

La jornada fue encabezada por Scott Ford, presidente de la WheelChair Foundation, quien destacó el impacto de la iniciativa en la vida de personas con movilidad reducida. Le acompañaron Karla Granados, directora de Enlace Comunitario, y José Rosario, director de Relaciones Públicas Internacionales.

Por parte de la Fundación Cruz Jiminián participaron Ada Guzmán, encargada de Relaciones Públicas y Donaciones, y Gabriel Matos, encargado de logística. En representación de la Fundación Virgilio Féliz, lideró las actividades su presidente, el doctor Edisson Féliz Féliz.

"Estas sillas de ruedas no solo representan movilidad, sino también dignidad y esperanza para quienes las reciben", expresó Ford durante el acto de entrega.

Las jornadas contaron con el respaldo de autoridades locales, entre ellas los senadores Guillermito Lama (Neiba) y Dagoberto Rodríguez (Duvergé), así como los alcaldes Yadel Suberví (Neiba), Rolbik Urbáez (Cabral) y Mictor Fernández (Barahona), además de representantes de la sociedad civil.

Más entregas

El doctor Féliz Féliz valoró la colaboración entre las fundaciones como un esfuerzo conjunto para llevar soluciones concretas a las personas más necesitadas del país.

Las próximas entregas están programadas para realizarse este domingo en Montecristi y el martes en la sede de la Fundación Cruz Jiminián, en el Distrito Nacional.