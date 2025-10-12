Policía persigue a hombre que mató una mujer durante disputa por gastos funerarios en Los Frailes I

Por esa casucha fue la tragedia que dejó una joven muerta y tres heridos en Los Frailes. ( ARCHIVO )

La Policía Nacional y el Ministerio Público profundizan las investigaciones para dar con el paradero del presunto autor de la muerte de una joven y de herir a otros tres hombres durante un conflicto familiar registrado el pasado sábado en el sector Los Frailes I, Santo Domingo Este.

De acuerdo con la Policía Nacional, el buscado es Cecilio Lantigua Terrero, de 51 años, conocido como "Luis Banana", quien habría abierto fuego contra sus familiares durante una disputa por los gastos funerarios de un tío.

La víctima fue identificada como Esteisy Carolina Adames, de 19 años, quien falleció a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, según el diagnóstico preliminar.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras. Se trata de Scarlin Danelys Guillermo Adames, de 30 años; John Henry Tapia Santana (alias "Pelao dominicano"), de 28 años; y Starlin Yael Guillermo, de 17 años, quienes presentan diversas heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Dos de ellos ya fueron dados de alta, y solo permanece ingresada Scarlin.

Tras cometer el hecho, el agresor emprendió la huida, dejando abandonado en el lugar un vehículo marca Ford, modelo Focus, año 2009, placa A627634.

En la escena, ubicada en el Callejón del Cielo, calle Ramón Matías Mella, kilómetro 10 de Los Frailes, miembros de la Policía Científica recolectaron tres casquillos calibre 9 mm, como parte de la evidencia.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

El hecho

De acuerdo con familiares y testigos el señor Isidro Zabala, de unos 74 años y residente en una casucha de la calle Mella número 16 parte atrás, falleció y su sobrino "Luis Banana" compró el ataúd y, luego de sepultado su pariente, fue a reclamar la propiedad de la vivienda como compensación de la inversión que había hecho.

En la vivienda vivía un hijo del señor fallecido, identificado como Estarlin Guillermo, de 17 años, junto a la fallecida, y luego de enterrar a Isidro Zabala, volvieron a la humilde casucha.

Fue en ese momento que "Luis Banana" le reclama al heredero los documentos de la casucha para alegadamente venderla y cobrarse la inversión en el funeral, pero el menor se opuso y discutieron.

Posteriormente, Luis Banana se va del lugar y regresa con una pistola y de inmediato mató a Esteisy e hirió a Estarlin Guillermo en una pierna, al igual que a Jhon Henry Tapia Santana, de 27 años.

También resultó con heridas de balas Escarly Guillermo, de 26 años, cuyo pronóstico es reservado, de acuerdo con familiares.