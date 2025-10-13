Cámara de Cuentas incorpora 65 nuevos auditores tras proceso de selección

Fachada de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD). ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) informó este lunes que incorporó 65 nuevos auditores como parte de su plan de fortalecimiento institucional y expansión técnica previsto para el próximo año.La integración del nuevo personal técnico se realizó luego de concluir un concurso público en el que participaron más de 900 profesionales de todo el país.

La información fue ofrecida a través de una nota de prensa difundida por el órgano, en la que se detalló que con estos nuevos ingresos, la CCRD proyecta ejecutar cerca de 50 auditorías de manera simultánea a partir de 2026, en lo que consideran como una de las jornadas de fiscalización más amplias de su historia reciente.

La presidenta del organismo, Emma Polanco Melo, destacó que este proceso marca un paso decisivo hacia una gestión más eficiente y transparente del control del gasto público.

"Con este proceso damos un paso más en la consolidación institucional de la Cámara de Cuentas, fortaleciendo el talento técnico y promoviendo una cultura de transparencia y eficiencia en el ejercicio de la auditoría pública", expresó Polanco Melo.

En tanto que el director general de Auditoría, Fabio Enrique Roa, resaltó que la selección de los nuevos auditores se realizó exclusivamente en función de los resultados obtenidos durante el proceso técnico, "sin influencias externas".

Agregó que el nuevo personal recibirá capacitación especializada en legislación, análisis presupuestario, sistemas de control interno y auditoría pública, como parte del proceso de inducción institucional.

Concurso público digital

El concurso, iniciado el 1 de agosto de 2025, fue el primero en la historia de la institución desarrollado completamente en línea. Los postulantes depositaron su documentación en la plataforma digital institucional y participaron en un sistema de evaluación técnica automatizado, que garantizó la objetividad del proceso.

Los 65 seleccionados fueron entrevistados por un jurado evaluador encabezado por Tamárez Florentino, en su calidad de presidente de la Comisión de Auditoría de la CCRD y otros.

Nuevas convocatorias en 2026

La Cámara de Cuentas anunció que abrirá nuevas convocatorias durante 2026 para incorporar auditores financieros, abogados e ingenieros auditores, con el objetivo de ampliar su cuerpo técnico a más de 300 profesionales. Esta expansión permitirá reforzar el Plan Anual de Auditoría y ampliar la cobertura de control fiscal en instituciones públicas, ayuntamientos y empresas estatales.