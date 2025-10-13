Expresidentes del Codia advierten sobre problemas en construcción del Monorriel de Santo Domingo

Expresidentes y exdirigentes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) señalan fallas en el proyecto del Monorriel de Santo Domingo

Un grupo de expresidentes del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) coincidió este lunes con los planteamientos de la Fuerza del Pueblo sobre el proyecto del Monorriel de Santo Domingo, calificándolo como "un error de planificación que nacerá saturado y con limitaciones técnicas, legales y financieras" .

El pronunciamiento fue encabezado por el ingeniero Thomás Frías Sosa, quien aclaró que los profesionales no se oponen al transporte colectivo, pero entienden que el modelo escogido para el monorriel no responde a las condiciones urbanas ni a la demanda actual de pasajeros de Santo Domingo.

"Consideramos que el modelo escogido para monorriel es un sistema limitado, financieramente riesgoso y jurídicamente cuestionable", señaló Frías Sosa.

Capacidad insuficiente desde el inicio

Según sus análisis, el monorriel está diseñado para transportar entre 12,500 y 20,000 pasajeros por hora por sentido, una cifra inferior a la demanda actual, estimada en más de 22,000 pasajeros/hora.

"Eso significa que el sistema estaría saturado desde el inicio", advirtieron, al recordar que el Metro de Santo Domingo ya supera los 27,000 pasajeros por hora y podría duplicar su capacidad con inversiones menores.

Costos similares al metro, pero menor rendimiento

Los ingenieros aseguraron que, contrario al argumento de que el monorriel resulta más económico, los costos por kilometro son similares o incluso mayores que los del metro.

De acuerdo con las cifras oficiales, puntualizaron que el Monorriel de Santiago alcanza los US$79 millones/km, el Monorriel de Santo Domingo entre US$59 y US$75 millones/km, y la Línea 2C del Metro unos US$69 millones/km, con el doble de capacidad.

"El monorriel cuesta igual o más, pero transporta menos y se desgasta antes", indicaron mediante una nota de prensa, en la cual advirtieron sobre la dependencia tecnológica de un solo fabricante, lo que —a su juicio— encarecería el mantenimiento y la compra de repuestos.

Cuestionamientos al fideicomiso

Los firmantes expresaron preocupación por el nivel de transparencia y control del Fideicomiso Fitram, estructura que administra los fondos del sistema ferroviario nacional. Aseguraron que su marco jurídico limita la fiscalización ciudadana y del Congreso, lo que "crea un vacío de control inaceptable en una democracia moderna".

El grupo técnico también cuestionó la licitación Fitram-CCC-LP-2025-0001, al considerar que se realizó con un plazo "demasiado corto" y con especificaciones que restringen la competencia internacional, por lo que solicitaron que sea suspendida, ya que manifestaron el proyecto no cumple con los estándares internacionales como NFPA 130 o ISO 31000, ni existen estudios multiamenaza sobre el trazado urbano.

"No hablamos desde la política, sino desde la técnica"

Los ingenieros insistieron en que su posición coincide con los planteamientos técnicos de la Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo, pero aclararon que no se trata de un pronunciamiento partidario.

"El monorriel de Santo Domingo es un proyecto de alto riesgo, alto costo y baja eficiencia. Lo decimos desde la ingeniería y la ética profesional, no desde la política", enfatizaron.

El pronunciamiento fue firmado por los expresidentes del Codia: José Espinosa, Arturo Pichardo, Rafael Vásquez, Fausto Monegro, Thomás Frías Sosa, Fredy Santana, Guarionex Gómez y Domingo Taveras. Además de exdirigentes regionales y provinciales, que se unieron para expresar su preocupación técnica sobre el modelo propuesto para el monorriel.