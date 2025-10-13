Intrant asegura control absoluto del sistema de licencias; descarta participación empresa haitiana

El Intrant informó que todos los procesos relacionados con la captura, validación y almacenamiento de datos personales y biométricos se realizarán mediante "conexiones seguras y cifradas". ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) aseguró este lunes que mantiene control total sobre el sistema de emisión de licencias de conducir, asegurando que la empresa Mobility ID, adjudicataria del proceso, no tendrá acceso a la información personal de los conductores dominicanos.

La institución aclaró que en el consorcio adjudicatario de la emisión de licencias no figura la empresa Veridos, ni ninguna compañía de origen haitiano, como ha circulado en medios de comunicación durante los últimos días.

"Por primera vez en la historia del país, el Estado dominicano tendrá el dominio total sobre el software y el código fuente del sistema de licencias, lo que representa un avance significativo en términos de soberanía tecnológica, protección de datos personales y transparencia en la gestión pública", resaltó el Intrant en una nota de prensa.

En la información, el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, destacó la relevancia del nuevo modelo tecnológico.

"Con este sistema, el Estado recupera su soberanía tecnológica y garantiza la protección definitiva de la información de los ciudadanos. Esto no solo implica mayor seguridad, sino también mayor transparencia y beneficios tangibles para toda la nación", resaltó.

Asimismo, la entidad informó que todos los procesos relacionados con la captura, validación y almacenamiento de datos personales y biométricos se realizarán mediante "conexiones seguras y cifradas", cumpliendo con estándares internacionales de protección de la información.

Reiteró que ninguna empresa extranjera tendrá acceso a la base de datos nacional, y reafirmó su compromiso con la privacidad y seguridad de los ciudadanos.

Consorcio adjudicatario: Mobility ID

El consorcio ganador de la licitación para la emisión de la licencia de conducir es Mobility ID, integrado por cuatro empresas con sede en Estados Unidos, Brasil, Panamá y República Dominicana.

Las compañías que conforman dicho consorcio son: G.E.T Secure ID Corp, Consorcio STC, S.A, Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos LTDA y Midas Dominicana S.A.

El Intrant enfatizó que el proceso de adjudicación fue realizado con total transparencia, "cumpliendo con todos los requerimientos legales y técnicos", y bajo la supervisión de organismos nacionales e internacionales.