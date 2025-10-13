Choferes de Fenatrano denuncian que fueron despojados de las tarjetas Bonogas sin explicación

La Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano) realizó este lunes una marcha pacífica hacia la sede del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en demanda de la reposición de las tarjetas Bonogas a decenas de conductores del Gran Santo Domingo que, según denuncian, han sido despojados del beneficio sin explicación.

Antonio Brito, vicepresidente de Fenatrano, explicó que los choferes han sido retirados del programa de subsidio sin que se les comunique formalmente la causa.

Brito agregó que algunos choferes recibieron la tarjeta hace tres meses, pero solo pudieron cobrar un mes, ya que en los otros intentos el subsidio "desapareció" del sistema. Fenatrano asegura que ha enviado correos a la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) solicitando respuestas, pero aún no obtiene una solución.

"El responsable de informarnos las razones por las que han despojado a los conductores de esa tarjeta no da explicaciones claras. Ellos dicen que envían los listados a Adess, y que es Adess quien decide a quién se le quita y a quién no", declaró Brito durante la manifestación.

Brito señaló que la situación afecta a choferes de distintas rutas del Distrito Nacional y Santo Domingo, entre ellas las de la avenida Independencia, 27 de Febrero, Charles de Gaulle e Isabel Aguiar.

"Solo en la avenida Independencia tenemos más de 40 conductores que han sido despojados en los últimos 90 días", afirmó.

El vicepresidente de la entidad llamó al presidente Luis Abinader a intervenir para que se revisen los casos y se evite seguir afectando a transportistas de avanzada edad, comentó que hay choferes con más de 30 años ''conchando'' que no merecen ser tratados de esa manera.

La manifestación se desarrolló de forma pacífica frente a las instalaciones del Intrant, con la participación de decenas de choferes.

Bonogas

Según el Intrant, el beneficio de la tarjeta Bonogas asciende a RD$3,420 pesos mensuales a los choferes para la compra del Gas Licuado de Petróleo, con la condición de mantener el servicio de transporte público a los usuarios sin afectar los precios.