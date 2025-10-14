Parlacen celebra foro en Samaná para impulsar el turismo municipal y el empoderamiento femenino

La actividad fue auspiciada por la Embajada de la República Popular China en Panamá, la Alcaldía de Panamá y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con la coordinación de la Comisión de Asuntos Municipales del Parlacen. ( FUENTE EXTERNA )

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) inauguró este martes en la provincia de Samaná el V Foro de Mujeres Municipalistas de la Región SICA, centrado este año en el fortalecimiento del turismo municipal y el empoderamiento femenino.

Una nota de prensa indica que el evento fue dedicado a la conmemoración del Día Internacional de la Niña.

Con el lema "Fortalecimiento del Turismo Municipal, Impulsando el Empoderamiento Femenino y el Emprendimiento a través de la Cooperación Internacional y las Alianzas Estratégicas", el foro reunió a legisladores, autoridades municipales, representantes de organismos internacionales y organizaciones de mujeres, tanto del país como del exterior.

Emprendimientos turísticos

Durante el acto de apertura, el presidente del Parlacen, Carlos Hernández, destacó que más del 50 % de los emprendimientos turísticos en la región SICA son liderados por mujeres, aunque en su mayoría operan en la informalidad y con acceso limitado a recursos y formación.

"Esta realidad refleja una brecha de equidad que debe ser atendida con urgencia", sostuvo.

La actividad fue auspiciada por la Embajada de la República Popular China en Panamá, la Alcaldía de Panamá y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con la coordinación de la Comisión de Asuntos Municipales del Parlacen.

La mesa principal estuvo integrada por Carlos Hernández, Rubén Darío Tercero Campos Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales; la alcaldesa del distrito municipal Las Galeras, Ana Reyes; la secretaria Cecilia Vargas, y Catalina Olea Salazar.

Entre las organizaciones participantes se destacaron el Foro de Mujeres de Partidos Políticos de República Dominicana, el Colectivo Femenino Internacional para la Democracia, la Fundación Princesas del Siglo 21 y la Fundación Más Mujeres Políticas.

Participación de niñas y mensaje de valores

Como parte del homenaje al Día Internacional de la Niña, el foro contó con la presencia de dos niñas meritorias de 6 y 13 años. Jelmayhony de León Pérez, de 9 años, oriunda de Las Galeras, tuvo una participación especial en la que habló sobre el valor histórico y turístico de su comunidad.

La clausura estuvo a cargo de María Fernanda Gómez, artista plástica adolescente y coordinadora del Voluntariado Femenino Internacional para la Democracia.

Gómez resaltó la importancia de los valores cristianos en los procesos de integración regional y entregó una placa de reconocimiento a los diputados y diputadas del Parlacen, junto a una obra en óleo de su autoría titulada "Más allá de la inclusión", como símbolo del compromiso con la visibilización de la niñez.

La alcaldesa Ana Reyes agradeció la elección de Las Galeras como sede del evento y expresó su deseo de que más iniciativas como esta lleguen a Samaná para potenciar su desarrollo turístico y social.