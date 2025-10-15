Director de Migración supervisa operativos y refuerza controles en la frontera de Dajabón

El director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, señala mientras habla con un militar en la frontera. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, realizó este miércoles un recorrido de supervisión por las instalaciones de la institución y el puente fronterizo que conecta Juana Méndez con Haití, para verificar el funcionamiento del personal y las operaciones en la zona.

Durante su visita, Lee Ballester expresó que estos recorridos forman parte de una serie de inspecciones que realiza en todo el país para garantizar que los agentes de migración actúen conforme a la ley y a las disposiciones institucionales vigentes.

"Nuestra misión es asegurar que cada miembro del personal cumpla con su deber dentro del marco legal y con el respeto que merecen las personas, independientemente de su nacionalidad", expresó el funcionario.

Más de nueve mil extranjeros indocumentados

El director de Migración informó además que, en la última semana, fueron detenidos y repatriados hacia Haití unos 9,700 ciudadanos extranjeros que se encontraban en territorio dominicano sin los documentos requeridos para su permanencia legal.

Asimismo, destacó los esfuerzos que realiza la Dirección General de Migración para mejorar las condiciones de los recintos y garantizar un trato digno y humano a todas las personas bajo su custodia.

Durante el recorrido, visitó las áreas de interdicción migratoria y supervisó los equipos de reconocimiento facial instalados en el paso fronterizo de Dajabón, donde constató el funcionamiento de los sistemas tecnológicos que fortalecen el control migratorio en la zona.