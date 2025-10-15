El comandante del Ejército supervisa brigadas en Santiago, San Pedro de Macorís y Duarte

El comandante general del Ejército de la República Dominicana, Jorge Iván Camino Pérez, en una de las brigadas que visitó ( FUENTE EXTERNA )

El comandante general del Ejército de la República Dominicana, Jorge Iván Camino Pérez, realizó este miércoles un amplio recorrido por distintas unidades militares del país, incluyendo las brigadas de infantería con sede en Santiago, San Pedro de Macorís y Duarte, así como instalaciones en otras provincias del norte, y este del país.

La jornada inició en la Fortaleza Duarte, en San Francisco de Macorís, donde está ubicada la Séptima Brigada de Infantería.

El alto oficial también visitó unidades en Hermanas Mirabal y Espaillat, donde supervisó trabajos de remodelación en la Fortaleza 2 de Mayo, indica una nota de prensa.

Camino Pérez se trasladó luego a la Fortaleza Fernando Valerio, en Santiago, sede de la Segunda Brigada de Infantería, donde se reunió con el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana.

Ambos revisaron los protocolos de los operativos conjuntos con la Dirección General de Migración.

Fortalecer los operativos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/ejercito3-355ae8cf.jpg (FUENTE EXTERNA)

El recorrido continuó en los destacamentos de San José de las Matas y El Rubio, donde el comandante impartió instrucciones para fortalecer los operativos de interdicción migratoria.

En la región Este, el jefe militar también visitó la Fortaleza General Pedro Santana, base de la Sexta Brigada de Infantería, así como unidades en La Romana y en el Distrito Municipal de Nisibón, en La Altagracia, donde también se realizan trabajos de remodelación.

La agenda concluyó con una visita a la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar del Ejército, ubicada en San Isidro, Santo Domingo Este.

Allí se encuentran en formación 583 nuevos soldados que próximamente serán integrados a diferentes unidades. También visitó la Escuela de Graduados de Estudios Militares, en la misma localidad.

Durante su recorrido, el mayor general Camino Pérez exhortó a los soldados a mantener la disciplina y el honor militar, y a evitar acciones que comprometan la moral y las buenas costumbres.