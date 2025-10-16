Abinader resalta en asamblea de la SIP que la libertad de prensa es el pilar de la democracia

El presidente Luis Abinader habla en el acto inaugural de la Asamblea General de la SIP en Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader afirmó este jueves que "un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad", al encabezar la inauguración de la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Punta Cana.

En su discurso, el mandatario destacó que la República Dominicana vive "un tiempo de libertad conquistada y protegida", gracias al esfuerzo conjunto de periodistas valientes, ciudadanos conscientes y un Estado comprometido con la transparencia.

Abinader aseguró que su Gobierno ha asumido el compromiso de garantizar el derecho a informar y a ser informado, promoviendo un entorno de respeto, seguridad y ética profesional. "Nuestro propósito es claro: proteger la libertad de expresión y fortalecer una prensa libre y responsable como garantía de una democracia sólida y participativa", expresó.

Durante su intervención, el jefe de Estado subrayó que la transparencia y la crítica no debilitan al poder, sino que lo legitiman. "Desde mi primer día de gobierno tomamos la decisión de gobernar con las puertas y ventanas abiertas, con rendición de cuentas y respeto absoluto a la labor de los medios y a la independencia de las voces críticas", puntualizó.

Modernización de la ley

El mandatario también anunció que el país impulsa un proceso de modernización de la legislación sobre libertad de expresión y medios de comunicación, con el objetivo de adecuarla a los desafíos de la era digital, la desinformación y la inteligencia artificial.

Asimismo, Abinader destacó que "sin prensa libre no hay transparencia; sin transparencia, no hay confianza; y sin confianza, la democracia se desvanece".

En ese sentido, el presidente enfatizó que una sociedad democrática madura no teme al debate, sino que lo promueve; no silencia la diferencia, sino que la escucha; y no censura la crítica, sino que la transforma en oportunidades de mejora.

El gobernante concluyó que la libertad de prensa es un compromiso que se renueva cada día: "Mientras en este país se escuche una voz libre, se publique una verdad valiente y se respete una opinión distinta, podremos decir con orgullo que la libertad vive entre nosotros".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/ffe36c11-7bdf-4a62-8f5b-a9eb62df1fd3-ddfc34fa.jpg El presidente Luis Abinader (a la izquierda) firma junto al presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, la Declaración de Salta II este jueves en Punta Cana. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/e575765d-7b0d-4305-b8bd-600ef746650c-4870bcc6.jpg El presidente Luis Abinader y el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz presentan el documento ya firmado. (FUENTE EXTERNA)

Firmaron declaración de Salta

El mandatario junto el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz firmaron la Declaración de Salta II sobre principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.

La Declaración de Salta fue instituida por la SIP en 2018, en la ciudad argentina del mismo nombre.

La actualización fue aprobada por la 80ª Asamblea General realizada en 2024 en Córdoba, Argentina, "ante los acelerados cambios tecnológicos y el surgimiento de nuevos desafíos en el ámbito digital que impactan en la comunicación, el periodismo y las libertades de expresión y de prensa".