SIP arranca su 81 Asamblea General con el foco puesto en la libertad de prensa y la IA

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inaugura hoy en Punta Cana, su 81 Asamblea General, enfocada en los desafíos del periodismo contemporáneo, con atención en la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en la profesión.

Durante la Asamblea, que será del 16 de 19 de octubre y que reunirá a editores, periodistas y ejecutivos de medios de todo el continente, se presentarán y discutirán los informes sobre la situación de la libertad de prensa en 24 países de la región, junto con paneles y talleres sobre innovación, transformación digital, modelos de negocio y el papel de la prensa en la democracia.

Las jornadas estarán englobadas en tres bloques que tendrán como temas la "libertad de prensa- democracia en riesgo"; "innovación, sostenibilidad y transformación digital" y el "futuro y formación".

El sábado se celebrará la ceremonia de entrega de los Premios a la Excelencia Periodística en 12 categorías, junto con 24 menciones honoríficas.

Entrega de premios

Entre los premiados se encuentran los periodistas del ´El País´ Carol Mundi y Luis Almodóvar por "denunciar, mediante imágenes y testimonios, el aplastamiento de los derechos de las mujeres y, en general de la población afgana, por parte del régimen Talibán" en su documental ´El yugo talibán que asfixia a las mujeres en nombre de Alá´.

También Hugo Alconada Mon del periódico ´La Nación´ por su entrevista ´Pepe Mujica- A los 20, el amor es fogata. Asimismo, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada de ´El Comercio´ recibirá el galardón por su crónica ´Muerte en la plaza San Martín´, en el que reconstruye "utilizando profusión de datos y fuentes irrefutables, y mediante una prosa cadenciosa, inmersiva y de vuelo literario, un crimen histórico de hace casi un siglo en el Perú".

Agenda

Uno de los temas centrales será un diálogo sobre inteligencia artificial en las redacciones, a cargo de Rosental Calmon Alves, director del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, junto al vicepresidente segundo de la SIP, Carlos Jornet, de La Voz del Interior de Argentina.

Asistente a la Asamblea La inauguración contará con la participación del presidente, Luis Abinader; el ministro de Turismo , David Collado; la secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil; y el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, quien es el director y CEO de La Prensa Gráfica de El Salvador.