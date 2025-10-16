La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inaugura este jueves en Punta Cana, su 81 Asamblea General, enfocada en los desafíos del periodismo contemporáneo, con atención en la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en la profesión.

Al evento asisten el presidente de la República Luis Abinader y David Collado.

Durante la Asamblea, que será del 16 de 19 de octubre y que reunirá a editores, periodistas y ejecutivos de medios de todo el continente, se presentarán y discutirán los informes sobre la situación de la libertad de prensa en 24 países de la región, junto con paneles y talleres sobre innovación, transformación digital, modelos de negocio y el papel de la prensa en la democracia.