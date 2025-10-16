La Federación de Estudiantes lamenta tiroteo en la UASD y pide preservar la paz en el campus

La sede de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED). ( FUENTE EXTERNA )

La Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) expresó su pesar por el hecho violento registrado la tarde de este jueves en la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que dejó dos vigilantes heridos, uno de ellos intervenido quirúrgicamente y el otro con estado aún no confirmado.

En un comunicado, la organización estudiantil llamó a preservar el clima de paz y convivencia que ha caracterizado a la academia en los últimos años.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/whatsapp-image-2025-10-16-at-233235-b4e62e50.jpeg El comunicado oficialLa Federación de Estudiantes Dominicanos (FED). (FUENTE EXTERNA)

La FED manifestó su confianza en que las autoridades policiales y el Ministerio Público realizarán una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

"Confiamos en que se identificarán las causas y todos los elementos que llevaron al individuo a accionar en contra de miembros de nuestra comunidad universitaria, y que se aplicarán las

conforme a la ley", señala el documento.

El gremio estudiantil destacó que, de acuerdo con informaciones oficiales de la universidad y otras fuentes verificadas, el incidente no ocurrió en medio de protestas ni enfrentamientos dentro del campus.

"Rechazamos enérgicamente cualquier intento de tergiversar los hechos o de generar confusión sobre sus motivos. La UASD ha demostrado ser un espacio de respeto, diálogo y construcción colectiva, y así debe seguir siendo", subrayó la federación.

Asimismo, la FED afirmó que se mantendrá vigilante para que se haga justicia y los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan "de acuerdo con la gravedad de los mismos".

Finalmente, hizo un llamado a los estudiantes a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la UASD y a no compartir rumores ni informaciones no confirmadas que puedan alterar el orden institucional.