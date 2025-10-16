×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
DGM
DGM

Migración precisa normas para haitianos y otros extranjeros con visas Schengen

La DGM recuerda que "una visa Schengen de una entrada ya utilizada, no da vocación de ser admitido en RD"

    Expandir imagen
    Migración precisa normas para haitianos y otros extranjeros con visas Schengen
    Según la Dirección General de Migración (DGM) , una visa Schengen de una entrada ya utilizada, no da vocación de ser admitido en RD. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    La Dirección General de Migración (DGM) reiteró este jueves que los ciudadanos haitianos, así como los de cualquier otra nacionalidad, que cuenten con visa o residencia válida y vigente de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido o de un país miembro de la Unión Europea, pueden ingresar al territorio dominicano sin necesidad de visado dominicano.

    En un breve comunicado, la DGM precisó que esta exención no aplica cuando la visa que posee el extranjero es de una sola entrada y ya ha sido utilizada.

    "Si la visa es de una (1) entrada y ya la usaron, evidentemente que perdieron la capacidad legal de ingresar a esos países, y por tanto a República Dominicana", destacó la DGM.

    Visa Schengen de una entrada

    La institución encargada de ejercer la salvaguarda jurídica de la soberanía nacional a través del control migratorio, en cumplimiento de la Ley 285-04, puso como ejemplo que "una visa Schengen de una entrada ya utilizada no otorga la facultad de ser admitido en la República Dominicana".

    La aclaración a medios haitianos

    La información fue ofrecida por la DGM tras ser consultada respecto a una noticia publicada en medios haitianos —entre ellos Le Nouvelliste— que afirmaba que "los ciudadanos haitianos con una visa de tránsito Schengen de una sola entrada no están autorizados a ingresar a la República Dominicana".

    La Dirección de Comunicaciones de la DGM aclaró que las autoridades no están imponiendo nuevos requisitos a dichos ciudadanos, sino que se mantienen las mismas normas vigentes.

    En la nota difundida por medios haitianos, el Consulado de Haití en Dajabón recomendaba a los viajeros haitianos revisar cuidadosamente sus documentos antes de dirigirse a la frontera con la República Dominicana.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.