Migración precisa normas para haitianos y otros extranjeros con visas Schengen

Según la Dirección General de Migración (DGM) , una visa Schengen de una entrada ya utilizada, no da vocación de ser admitido en RD. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Dirección General de Migración (DGM) reiteró este jueves que los ciudadanos haitianos, así como los de cualquier otra nacionalidad, que cuenten con visa o residencia válida y vigente de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido o de un país miembro de la Unión Europea, pueden ingresar al territorio dominicano sin necesidad de visado dominicano.

En un breve comunicado, la DGM precisó que esta exención no aplica cuando la visa que posee el extranjero es de una sola entrada y ya ha sido utilizada.

"Si la visa es de una (1) entrada y ya la usaron, evidentemente que perdieron la capacidad legal de ingresar a esos países, y por tanto a República Dominicana", destacó la DGM.

Visa Schengen de una entrada

La institución encargada de ejercer la salvaguarda jurídica de la soberanía nacional a través del control migratorio, en cumplimiento de la Ley 285-04, puso como ejemplo que "una visa Schengen de una entrada ya utilizada no otorga la facultad de ser admitido en la República Dominicana".

Te puede interesar Canciller Roberto Álvarez dice RD no ha emitido visas de turismo a haitianos este año

La aclaración a medios haitianos

La información fue ofrecida por la DGM tras ser consultada respecto a una noticia publicada en medios haitianos —entre ellos Le Nouvelliste— que afirmaba que "los ciudadanos haitianos con una visa de tránsito Schengen de una sola entrada no están autorizados a ingresar a la República Dominicana".

La Dirección de Comunicaciones de la DGM aclaró que las autoridades no están imponiendo nuevos requisitos a dichos ciudadanos, sino que se mantienen las mismas normas vigentes.

En la nota difundida por medios haitianos, el Consulado de Haití en Dajabón recomendaba a los viajeros haitianos revisar cuidadosamente sus documentos antes de dirigirse a la frontera con la República Dominicana.