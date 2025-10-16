Gobierno licita 1,000 millones de pesos para asfaltado en nueve provincias del Cibao

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones destina millonaria inversión para asfaltado. ( ARCHIVO )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció unalicitación para trabajos de pavimentación y asfaltado de calles y carreteras en nueve provincias del Cibao, con una inversión que asciende a 1,000 millones de pesos, distribuidos en cinco lotes destinados a las regiones Noroeste y Nordeste.

Según los detalles de la licitación, realizado bajo la referencia MOPC-CCC-LPN-2025-0003, los trabajos contemplan la ejecución de obras viales y hormigón asfáltico caliente.

De acuerdo con la solicitud de compras y contrataciones, en la región Cibao Noroeste, que abarca las provincias Montecristi, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez, se invertirán 800 millones de pesos repartidos en cuatro lotes de 200 millones cada uno.

En otra parte, la región Cibao Nordeste, que incluye Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal, figura con un lote de 200 millones de pesos.

Este plan de licitación forma parte de un proyecto más amplio del año 2025, que contempla 8,990 millones de pesos destinados a diversas obras viales en el país, sumándose a un paquete de 3,000 millones para la región del Ozama, que incluye el Gran Santo Domingo y zonas aledañas, segúnuna nota de prensa.

Las especificaciones técnicas del proyecto indican que el objetivo de esta contratación será:

Construcción de obras viales

Renovación y reposición de pavimentos

Bacheos según necesitad de las vías

Obras y trabajos complementarios que fueran precisos llevar a cabo para proyectos en ejecución

Estas intervenciones buscan mejorar la infraestructura terrestre, garantizar la seguridad vial y fomentar el desarrollo económico en las provincias beneficiadas.

Convocatoria a licitación

Tras anunciar la convocatoria a licitación pública nacional para la contratación de estos trabajos, el MOPC informó que los interesados podrán retirar los pliegos de condiciones en la sede de la institución, ubicada en el Ensanche La Fe, Santo Domingo, o descargarlo en la página Web del ministerio www.mopc.gob.do o del Sistema Electrónico de Contrataciones Publicas www.comprasdominicana.gob.do, a los fines de la elaboración de su propuesta.

Las propuestas técnicas y económicas en formato físico serán recibidas en sobres sellado hasta el 1 de diciembre de 2025 a las 10:00 de la mañana, en el Centro Recreativo y Cultural del MOPC, en el Distrito Nacional.

El Ministerio recordó que todos los oferentes deben estar debidamente registrados en el Registro de Proveedores del Estado, administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).