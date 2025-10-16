OEA felicita a Abinader por liderazgo de RD en la libertad de prensa en América Latina

La secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, conversando con el presidente Luis Abinader durante la inauguración de la 81.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). ( FUENTE EXTERNA )

La secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, reconoció este jueves al presidente Luis Abinader y a su Gobierno por posicionar a la República Dominicana con el mayor índice de libertad de prensa en América Latina, según Reporteros Sin Fronteras.

Una nota de prensa indica que Gil, durante la inauguración de la 81.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Punta Cana, destacó que este logro refleja el compromiso del presidente Abinader con el ejercicio libre y responsable del periodismo.

Asimismo, resaltó la importancia de la confianza y la credibilidad como pilares fundamentales tanto del periodismo como del multilateralismo.

"Ni el multilateralismo ni el periodismo se construyeron sobre el ejercicio del poder puro", expresó Gil, al tiempo de señalar que "los medios dependen de su credibilidad ante las sociedades".

La representante de la OEA resaltó, además, que los medios de comunicación son el espacio donde las sociedades se miran a sí mismas, mientras que el multilateralismo constituye el ámbito en el que las naciones buscan comprenderse entre sí.

En ese sentido, afirmó que tanto el periodismo como el multilateralismo se sustentan en la convicción de que la verdad y la cooperación no son aspiraciones ingenuas, sino necesidades prácticas.

La 81.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reúne a editores, periodistas y ejecutivos de medios de comunicación de las Américas para debatir los retos del periodismo, con especial énfasis en la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en la profesión.