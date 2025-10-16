Identifican a los dos empleados heridos en tiroteo en la UASD; a uno lo están operando

El seguridad de la UASD fue llevado al Centro Médico Dominico-Cubano, ubicado en la calle Doctor Piñeyro, Zona Universitaria. ( BRAYLIN PAREDES )

Lyedgers Peña Encarnación, uno de los dos miembros del personal de seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) heridos de balas durante el violento incidente ocurrido este jueves en la sede, está siendo intervenido quirúrgicamente en el Centro Médico Dominico Cubano.

La información fue confirmada por José Ramón Rosario, presidente de la Asociación de Empleados Universitarios (Asodemu), quien se encuentra en el centro médico junto a otros compañeros del herido.

"Está siendo intervenido en estos momentos. Nos encontramos aquí junto a varios de sus compañeros", expresó Rosario a Diario Libre.

A las afueras del centro médico se han congregado decenas de empleados y compañeros de Peña Encarnación, en muestra de apoyo y solidaridad.

"Nosotros somos como una familia, entre todos nos apoyamos. Él es muy querido por todos", manifestó Miguel Díaz, también miembro del Cuerpo de Seguridad de la UASD.

Díaz aseguró que permanecerán en el lugar hasta conocer el estado de salud de su compañero.

"Nos vamos a quedar aquí hasta que sepamos que está fuera de peligro", indicó.

Se desconoce estado del otro herido

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud ni el paradero del segundo vigilante herido, identificado como Juan Manuel Méndez.

Apresan al presunto agresor

Más temprano, la Policía Nacional detuvo a Alexander Jiménez Galván,de 35 años, señalado como el presunto agresor de las personas en la academia.

Fue arrestado poco después del hecho, gracias a la colaboración de personal de la UASD.

También recibió atenciones médicas bajo custodia, tras ser golpeado durante el incidente.

El caso está bajo investigación por parte de la Policía y el Ministerio Público.