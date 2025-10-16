Centros nocturnos piden al Gobierno anunciar con tiempo horarios para la temporada navideña

La Unión Dominicana de Centros Nocturnos y Diversión (Udcend) aboga por una Gracia Navideña anunciada con anticipación y ajustada a la realidad del sector. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

La Unión Dominicana de Centros Nocturnos y Diversión (Udcend) pidió al Ministerio de Interior y Policía definir con tiempo la “ Gracia Navideña ” y autorizar a los negocios del sector a operar con horario festivo a partir del 1 de diciembre .

Durante una rueda de prensa en su sede del ensanche Alma Rosa, el presidente de la entidad, Junior González , afirmó que el gremio busca evitar la incertidumbre que cada año genera el retraso en el anuncio oficial de la medida, que permite la extensión de los horarios de expendio de bebidas alcohólicas durante las fiestas de fin de año.

“La Udcend considera urgente que el Gobierno anuncie con tiempo la fecha de inicio y conclusión de la tradicional Gracia Navideña”, dijo González. “Esa flexibilidad no solo es tradición, representa un impulso económico que beneficia a miles de familias, al turismo y al comercio local”, agregó.

Piden que la medida comience temprano

El gremio propuso que la disposición entre en vigor desde los primeros días de diciembre y se extienda hasta la primera semana de enero, para facilitar la organización de actividades festivas y mejorar la planificación de los establecimientos nocturnos.

Según explicó González, la anticipación permitiría dinamizar la economía y reforzar el empleo en un sector que aún enfrenta los efectos de la crisis económica pospandemia.

Falta de respuestas oficiales

La Udcend recordó que ha sostenido reuniones con el presidente de la República, Luis Abinader ; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful ; y representantes del Cuerpo para el Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) , en las que presentaron propuestas para fortalecer la seguridad y garantizar un ambiente controlado en los negocios nocturnos.

Sin embargo, afirmaron que “hasta la fecha no se han materializado acciones concretas que brinden alivio a los empresarios ni respuesta a los compromisos asumidos”.

“Muchos establecimientos están al borde del cierre por la falta de apoyo institucional y la ausencia de una política pública que reconozca nuestra importancia en la economía nacional”, puntualizó González.

Solicitan revisar los horarios permanentes

El gremio planteó que las autoridades realicen una revisión integral de los horarios de cierre a nivel nacional , ajustada a las características económicas, sociales y turísticas de cada zona.

Según la Udcend, una extensión “estratégica y controlada” de los horarios ayudaría a reducir la informalidad, mejorar la seguridad ciudadana y aumentar las recaudaciones fiscales.

Reclaman mayor comunicación con Interior y Policía

La organización también solicitó al COBA y a la Policía Nacional establecer canales permanentes de diálogo con el sector nocturno, para evitar operativos “arbitrarios o descoordinados” que afecten tanto a empresarios como a clientes.

“Es necesario pasar del silencio a la colaboración. Las decisiones sobre el sector deben tomarse con información, diálogo y planificación conjunta”, señaló la directiva.

La Udcend reiteró su disposición de mantener un diálogo “respetuoso, pero firme”, en defensa del derecho al trabajo y de la estabilidad del sector del entretenimiento, que —aseguran— “aporta de manera significativa a la economía, al turismo y a la vida cultural del país”.

En la actividad participaron delegados de las regiones Este, Sur y Norte, además del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste.