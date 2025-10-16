Tras ser intervenido quirúrgicamente, trasladan a cuidados intensivos al vigilante herido en la UASD

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, al salir del centro de salud. ( BRAYLIN PAREDES )

Lyedgers Peña Encarnación, uno de los dos miembros del personal de seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que resultaron heridos de bala durante el incidente violento registrado este jueves en la sede central, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos tras ser intervenido quirúrgicamente en el Centro Médico Dominico Cubano.

La información fue ofrecida por Johanny Corona, encargada de Relaciones Públicas del centro de salud, quien explicó que el paciente llegó en estado crítico, sin signos vitales y con múltiples heridas por arma de fuego.

Durante la cirugía, un equipo de médicos logró estabilizarlo y recuperar sus signos vitales.

"El paciente va evolucionando muy bien. Llegó con varias perforaciones y sin signos vitales. Gracias a Dios se hizo un trabajo amplio. Subieron varios cirujanos durante el procedimiento y se logró estabilizarlo y recuperar sus signos vitales", expresó Corona.

Agregó que, tras la intervención, Peña Encarnación fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde permanece estable dentro de su cuadro clínico y bajo observación constante por parte del personal médico.

Rector visitó el centro médico

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, acudió al centro de salud para conocer el estado del vigilante herido.

"No tenemos nada ahora, mañana", con esas breves palabras respondió Beltrán Crisóstomo, al ser abordado sobre la situación por la prensa tras salir del centro de salud.

El Centro Médico Dominico Cubano es donde se encuentra ingresado el vigilante que fue sometido a la cirugía. Del otro seguridad herido se desconoce su paradero.

Pese a la insistencia de los medios, el rector se limitó a informar que será este viernes cuando la universidad ofrecerá mayores detalles sobre lo ocurrido.

Apresan al presunto agresor

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/uasd3-841d9a1e.jpg (BRAYLIN PAREDES)

Más temprano, la Policía Nacional detuvo a Alexander Jiménez Galván,de 35 años, señalado como el presunto agresor de las personas en la academia.

Fue arrestado poco después del hecho, gracias a la colaboración de personal de la UASD.

También recibió atenciones médicas bajo custodia, tras ser golpeado durante el incidente.

El caso está bajo investigación por parte de la Policía y el Ministerio Público.