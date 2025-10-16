Amantes de las plantas se congregan en el Jardín Botánico Nacional para el Festival 2025

Expositora dandole los toques finales a su puesto, antes de la apertura oficial del festival. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

Desde tempranas horas cientos de personas de distintos puntos del país estaban a la espera de la apertura de las puertas del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso, donde está siendo celebrado su XIX edición del Festival Nacional de Plantas y Flores.

En el acto inaugural, las palabras estuvieron a cargo del director general de JBN, Ing. Pedro Suárez, quien expresó su agradecimiento con todos los colaboradores y empresas envueltas en el desarrollo de esta actividad.

Suárez destacó que la aceptación año tras año ha sido impresionante, desde las inscripciones de los orquidiarios, jardines, puestos de comida hasta los emprendimientos y actividades, "Hemos tenido que llegar al punto de rechazar y seleccionar quienes participan en el festival".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-16-at-12326-pm-47431735.jpeg Director general de JBN, Ing. Pedro Suárez. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/whatsapp-image-2025-10-16-at-12327-pm-bf89f601.jpeg Ciudadana comprando productos de la feria. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE)

Por su parte, Maridalia Tejeda, encargada de la división de protocolo y eventos, destacó el entusiasmo que genera cada año el festival entre los amantes de las plantas, y de la misma manera agradeció a los patrocinadores y anunció que esta edición sera una de las más destacadas en la historia del evento.

Detalles del festival

El festival está siendo desarrollado desde la fecha hasta el 19 de octubre, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. con un costo de RD$200 para adultos y RD$75 para niños.

Los precios de las plantas rondan desde 75, 100, 250, 350 y hasta 500 pesos, según cada tipo de planta y su especie.

Un grupo de señoras amantes de las flores también compartieron su emoción:

"Nos estamos conociendo hoy: una vive en Santo Domingo, otra en Baní, otra en San Cristóbal y yo en Hato Mayor. Nuestra querida Santa, del canal el Jardín de Flor, es la jefa del grupo. Vinimos a disfrutar, conocer y ver qué nos ofrecen este año."

Desde San Pedro de Macorís, Carmen contó que es su primera vez en la feria: "Me encantó, me llevé muchas matas. Me gustan mucho las plantas."

Con estos testimonios, música típica, colores, entusiasmo de cada comprador y el olor a flores quedo oficialmente inaugurado el festival nacional de plantas y flores 2025.