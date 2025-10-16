Yeni Berenice advierte que los ciberataques y cripto-transacciones están entre los mayores desafíos

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este jueves que los ciberataques y las operaciones con cripto-transacciones figuran entre los mayores retos que enfrentan instituciones como el Ministerio Público en la actualidad.

La magistrada habló de dichos desafíos al disertar la conferencia titulada: "Competitividad y Seguridad: un nuevo paradigma para los negocios", organizada en Santiago por el Capítulo Norte de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr),

En su intervención, Reynoso aseguró que los ataques informáticos "no tienen límites".

Sostuvo que a diario se identifican cientos de delitos relacionados con la cibercriminalidad tanto en instituciones públicas como en privadas.

"A todos, en algún momento, nos puede tocar", advirtió al subrayar que "vivimos en una sociedad hiperconectada", donde la virtualidad se convirtió en "el continente más habitado".

Sobre las cripto-transacciones, alertó que cada día son realizadas millones de operaciones en la "web no regulada".

La procuradora indicó que el fenómeno de las cripto-transacciones exige una conversación pública y regulatoria, que en la actualidad asegura no hay quien la regule.

La funcionaria judicial añadió que muchas conductas criminales ya no respetan fronteras ni competencias territoriales, lo que ha multiplicado las transacciones en cripto-activos.

Señaló que existen operaciones complejas de cripto-lavado que escapan a los esquemas tradicionales de investigación.

La magistrada presentó ejemplos concretos para ilustrar la sofisticación delictiva. Mencionó operaciones en las que estructuras criminales realizaron transacciones millonarias en criptomonedas.

Llamado de unidad

Afirmó que la justicia y la competitividad solo pueden avanzar de manera sostenible si todos los sectores del país asumen su responsabilidad en el cumplimiento de las leyes, la promoción de la ética y la actuación con responsabilidad.

La procuradora hizo un llamado a la prevención y a la cooperación entre Estado, empresas y universidades.

"La mejor estrategia de seguridad es la prevención", declaró.

Asimismo, pidió que las compañías de la región integren la seguridad en su cultura organizacional.

Desarrollo de IA para investigaciones

Durante su intervención, Reynoso anunció que el Ministerio Público está desarrollando su propio modelo de inteligencia artificial para apoyar la labor investigativa del organismo.

Delitos de alta tecnología

También anunció iniciativas institucionales: además del desarrollo de la inteligencia artificial, refirió sobre el esfuerzos de interoperabilidad entre agencias.

Propuso reforzar la presencia regional del Ministerio Público para afrontar los delitos de alta tecnología, que ya representan una proporción significativa de los casos procesados.

"Estamos promoviendo que Santiago tenga una gran oficina regional", informó.

La presidenta de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), Francesca Rainieri. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Justicia y competitividad

La presidenta de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), Francesca Rainieri, agradeció a Yeni Berenice Reinoso por su participación en el encuentro, realizado en un hotel de Santiago.

La parte discursiva también incluyó la intervención de Ricardo de la Rocha, director del capítulo Norte de AMCHAM-DR.

A la actividad asistieron, además de los integrantes de la entidad empresarial, funcionarios judiciales, abogados y las autoridades civiles de Santiago.