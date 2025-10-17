Arrestan alguacil implicado en la muerte de un testigo frente al Palacio de Justicia de SFM

La víctima cayó abatida cuando se dirigía a un tribunal del distrito judicial de Duarte para participar como testigo en una audiencia relacionada con un caso de homicidio. ( DIARIO LIBRE )

Fue arrestado este viernes un tercer implicado en la muerte a tiros del testigo de un proceso judicial por homicidio, ocurrida el pasado 26 de agosto frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El detenido fue identificado como Antonio Yhosue Morel Artiles (Yoshue el Balbú), quien se desempeña como alguacil de estrado de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de la referida ciudad.

El Ministerio Público informó que Morel Artiles fue apresado durante un allanamiento conjunto con agentes de la Policía Nacional realizado en su residencia, tras las investigaciones que lo vinculan con el asesinato del joven Luis Gustavo Grullón De Aza, que era conocido como "Nini", de 23 años.

Próximas horas conocerán medida de coerción

El funcionario judicial será presentado ante los tribunales en las próximas horas para el conocimiento de medida de coerción.

Con su arresto, suman tres las personas detenidas por este caso. La pasada semana, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva a los imputados Ricky Alberto Hernández (el Goldo) y Winder Jaime (Disconfianza), al tiempo que el proceso fue declarado como complejo.

Según la acusación preliminar del Ministerio Público, los implicados habrían participado en la emboscada que le costó la vida a Grullón De Aza, quien murió a causa de múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en la región craneal derecha, con salida occipital.

Los encartados enfrentan cargos por violación a los artículos 59, 60, 265, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores y el asesinato.