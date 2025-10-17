El arma usada por estudiante en tiroteo en la UASD está legal

Sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). ( FUENTE EXTERNA )

El arma que portaba Alexander Jiménez Galván, detenido tras herir a dos personas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), está registrada y cuenta con permiso de porte, según confirmaron fuentes policiales.

Jiménez Galván, de 35 años, es estudiante de Derecho y comerciante, residente en el municipio Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con la versión ofrecida a la Policía, el pasado miércoles 15 de octubre el joven habría tenido un inconveniente en la universidad que llevó a que le retuvieran algunos documentos.

Al día siguiente acudió al campus para recuperarlos y, al momento de salir, se produjo el enfrentamiento con los agentes de la seguridad universitaria por hallarse presuntamente en un área donde no estaba permitido estacionar vehículos, según explicó el Departamento de Relaciones Públicas de la UASD.

"Lo que él dijo a la Policía fue que él en la noche anterior había tenido una situación y le retiraron los documentos en la universidad y tuvo que irlos a buscar al otro día y cuando salió ahí fue que tuvo el problema con la seguridad", informó el coordinador, Roberto Tejada.

Jiménez Galván resultó también lesionado durante el forcejeo y fue trasladado bajo custodia a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas por golpes contusos y una herida en la cabeza.

Seguridad operados

Las autoridades informaron que uno de los heridos fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra estable, mientras que el segundo sería operado en las próximas horas.

El caso es investigado por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Homicidios), bajo la coordinación del Ministerio Público, para determinar las circunstancias en que se produjo el incidente y el uso del arma, pese a su legalidad.

El coordinador docente de la universidad, Roberto Tejada, lamentó lo ocurrido y afirmó que el hecho "ha consternado a toda la comunidad universitaria".