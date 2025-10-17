"Venimos a estudiar, no a correr": estudiantes retoman docencia en la UASD con temor

La Biblioteca Pedro Mir, ubicada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fue el refugio de muchos estudiantes tras el tiroteo registrado la tarde del jueves en el campus. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Un ambiente en calma, estudiantes con sus cuadernos y mochilas en mano ingresando al campus con normalidad, en grupos o de forma individual, es el panorama que se vive la mañana de este viernes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), tras el incidente ocurrido la tarde de ayer jueves.

La estudiante de medicina Nicole de Oleo calificó el hecho como "lamentable" y afirmó que situaciones de esa magnitud no deberían ocurrir en un espacio dedicado a la educación. A pesar del miedo generado por el suceso, decidió asistir a clases este viernes, ya que su maestro confirmó la docencia.

Recordando lo vivido durante el tiroteo, relató que muchos estudiantes se refugiaron en la biblioteca, mientras que varias facultades y accesos de la universidad fueron cerrados de inmediato. Aunque se encontraba en una facultad alejada del lugar del ataque, con la certeza de que el agresor no llegaría hasta allí, el ambiente de pánico, los gritos y los comentarios entre los estudiantes le generaron más temor.

"Espero que a partir de esto tomen las medidas y seguridades. Uno viene con la mentalidad de que venimos a estudiar, no a correr", expresó Nicole.

Comentó que en su facultad le recomendaron abandonar el campus y alejarse de las zonas cercanas al incidente. También manifestó su preocupación por la seguridad general en la universidad, señalando que el acceso es demasiado permisivo y que muchas veces no se sabe quién entra ni con qué intención.

"Yo estoy aquí porque mis profesores no cancelaron las clases, pero realmente se siente un poco de miedo, porque uno no sabe quién entra, quién se sienta al lado cuando estamos aquí afuera. Ya en la facultad uno conoce a sus compañeros, pero no sabemos quién tiene un arma o puede dispararte", expresó la joven.

Además, mencionó que algunos conductores utilizan la universidad como vía para cortar el camino hacia su destino, algo que según dijo, también le genera inseguridad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/whatsapp-image-2025-10-17-at-102245-am-2-64723431.jpeg Nicole de Oleo, estudiante de medicina en laUniversidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Otra estudiante, Rosalí Colón, quien se traslada diariamente desde el municipio Bonao, en la provincia Monseñor Nouel, expresó su desacuerdo con la decisión de que reanudará las clases este viernes.

Colón aseguró sentirse insegura, especialmente por estar lejos de su familia y no conocer a muchas personas en Santo Domingo.

Expresó su temor de que un hecho similar vuelva a ocurrir sin que las autoridades puedan garantizar la protección del estudiantado.

"Nosotras estamos aquí y pueden llamar a nuestros familiares a decirles que vengan a recoger el cuerpo, o que estamos en estado crítico. Por eso no estamos de acuerdo con que hoy se impartiera docencia", comentó.

También denunció que vendedores ambulantes y personas ajenas a la comunidad estudiantil ingresan constantemente al recinto.

"Está universidad está crítica porque cualquier persona, no tienen un régimen o seguridad para el estudiante. Aquí entra hasta el mínimo ser humano, y eso no está bien", resaltó.

Aunque indicó que la UASD representa una gran oportunidad académica, pidió fortalecer la seguridad.

"La universidad es muy buena, vale la pena porque nos está brindando oportunidades. Pero tienen que mejorar en la estabilidad de nosotros y el control de los que vienen de afuera", resaltó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/whatsapp-image-2025-10-17-at-102244-am-2-8f4d5673.jpeg Rosalí Colón, estudiante de la UASD. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Clases retomadas con normalidad

De su lado, Jeffry Feliz asistió a la universidad como de costumbre para tomar su clase de epidemiología a las 7:30 de la mañana. Valoró la decisión tomada por las autoridades de suspender la docencia el día anterior, considerando que fue una medida oportuna para proteger a la comunidad universitaria.

"Yo estuve en clases y cuando se escucharon los disparos, mi maestra nos dijo que nos quedáramos en el aula hasta que todo se aclarara", añadió.

Explicó que la clase transcurrió con normalidad, de manera dinámica, y pese a que todos sabían lo que había ocurrido, no se abordó el tema.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/whatsapp-image-2025-10-17-at-102245-am-3-0180f7ef.jpeg Jeffry Feliz, estudiante. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Estado de salud de los vigilantes

Uno de los vigilantes heridos durante el tiroteo ocurrido en la UASD será sometido a una cirugía en el brazo y hasta el momento, se encuentra en condición estable, según informó Johanny Corana, encargada de Mercadeo y Relaciones Públicas del Centro Médico Dominico Cubano.

El otro agente de seguridad permanece en estado delicado y continúa bajo estricta observación médica.

Durante el altercado, resultaron heridos de bala Lyedgers Peña Encarnación y Juan Manuel Méndez, ambos miembros del cuerpo de seguridad de la academia.

Un equipo de Diario Libre intentó obtener declaraciones de los familiares de los heridos, pero estos rehusaron ofrecer comentarios.

El presunto agresor fue identificado como Alexander Jiménez Galván, de 35 años, quien se encuentra bajo custodia de las autoridades.