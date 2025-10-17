Noticias que fueron tendencia

Un resumen dinámico de las noticias más trascendentales de la semana, destacándose los presidentes que no asistirán a la Cumbre de Las Américas, en Punta Cana, iniciativas contra los feminicidios y el incidente en la UASD.

Desacuerdo de unos gastos funerarios termina con la muerte de otro pariente

Un inusual incidente ocurrió a inicio de semana en el sector Los Frailes I, Santo Domingo Este, donde un hombre mató a una joven de 19 años e hirió a varias personas luego de un desacuerdo por los gastos funerarios de un pariente fallecido días antes.

Según el reporte este medio, el señor Isidro Zabala, de unos 74 años y residente en una casucha de la calle Mella número 16 parte atrás, falleció y su sobrino Cecelio Lantigua Terrero, alias "Luis Banana", compró el ataúd y, luego de sepultado su pariente, fue a reclamar la propiedad de la vivienda como compensación de la inversión que había hecho.

En la casucha vivía un hijo del señor fallecido de nombre Estarlin Guillermo, de 17 años, junto a la joven Esteisy Carolina Adames, de 19 años, y luego de enterrar a Isidro Zabala, volvieron a la humilde casucha.

Fue en ese momento que "Luis Banana", de 51 años, le reclama al heredero los documentos de la casucha, para alegadamente venderla y cobrarse la inversión en el funeral, pero el menor se opuso y discutieron.

Tras la discusión, "Luis Banana" se fue del lugar y regresó con una pistola, disparando contra varios familiares. En el hecho murió Esteisy Carolina Adames, y otros tres resultaron heridos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/el-milloncito-hombre-mata-a-su-esposa-y-a-su-suegra-y-se-suicida-4fec3344.jpg Residencia donde ocurrió la tragedia en el Milloncito. (FUENTE EXTERNA)

La tragedia se repitió 40 años después; esta vez en El Milloncito

El domingo familiar se convirtió en tragedia cuando un señor de 71 años mató a su esposa de 65 y a la madre de ésta, de 87 años, durante un incidente registrado en el tranquilo sector de El Milloncito del Distrito Nacional.

Se trata Nelson Félix Miranda, quien se disparó luego de ultimar a su esposa Mayra Martínez Romero y a su suegra Doris Librada Martínez Romero, informó la Policía. El homicida falleció mientras recibía atención médica. El hecho ocurrió próximo al mediodía del domingo en la calle 10 del referido sector, indica el informe policial.

La tragedia conmocionó y trajo del pasado otro feminicidio atribuido al mismo Félix Miranda, quien —según publicaciones periodísticas de la época— mató a su primera esposa, Ana Argelia Abréu, de cuatro disparos, el día de Nochebuena.

No hay registro de que fuera detenido ni de si cumplió condena. Félix Miranda era un exteniente de la Policía Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/el-congreso-impulsa-una-reforma-de-18-leyes-7b7e1584.jpeg Los legisladores durante la presentación del plan Déjala iren el Congreso Nacional. (FUENTE EXTRNA)

Unas 18 propuestas de leyes contra los feminicidios en la República Dominicana

Con la finalidad de erradicar los feminicidios en la República Dominicana, más de 70 legisladoras presentaron en el Congreso Nacional el plan "Déjala ir", el cual abarca 18 propuestas de leyes para estos fines.

Las iniciativas fueron enviadas a la comisión permanente del Ministerio Público de la Cámara de Diputados. Entre las propuestas se conocen la Ley de prevención, reducción y erradicación de los feminicidios y filicidios en la República Dominicana.

El plan "Déjala ir" comprende la Estrategia Nacional 2030 y propone la creación de un Sistema de Predicción, Protección y Prevención, y declara los feminicidios y filicidios como una emergencia nacional.

Además, contempla la creación de la jurisdicción especializada en violencia de género, que busca incorporar la perspectiva de género en la selección de jueces y establecer tribunales especializados en la materia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/gustavo-e54f6813.jpg Gustavo Petro, presidente de Colombia. (AGENCIAS)

Presidentes de México y Colombia estarán ausentes de Cumbre de Las Américas, en Punta Cana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como Gustavo Petro, de Colombia, no asistirán a la Cumbre de Las Américas, que se celebrará en Punta Cana del 1 al 5 de diciembre de 2025.

Sheinbaum ni siquiera ha señalado si enviará un representante. "No, no voy a asistir", dijo en su conferencia diaria en el Palacio Nacional de México.

Consultado en LA Semanal sobre la decisión de la mandataria mexicana, el presidente Luis Abinader prefirió no hacer comentarios, pero sí destacó que organización de la Cumbre, la República Dominicana "está comprometida con las tres 'd': diálogo, democracia y derechos humanos. De eso se trata la Cumbre de las Américas ", apuntó.

De su lado, Petro indicó que se ausentará en desacuerdo porque República Dominicana excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"No asistiré a la cumbre de las Américas en República Dominicana. El diálogo no comienza con exclusiones", escribió Petro en su cuenta de X.

Entre los objetivos de la Cumbre de Las Américas están diseñar políticas públicas y estrategias privadas que contribuyan a enfrentar los desafíos comunes de la región.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/tras-anos-de-calma-la-uasd-volvio-a-ser-escenario-de-violencia-b7b80627.jpeg Entrada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo custodiada por agentes de la Policía el jueves 16 de octubre del 2025. (SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE)

Tiroteo en la UASD deja dos personas heridas

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) tenía mucho tiempo que no sonaba por incidentes, hasta este jueves, cuando dos personas fueron heridas durante un tiroteo que todavía está bajo investigación de las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde del jueves, en las proximidades del Economato Universitario, en la sede central de la UASD cuando un hombre armado con una escopeta calibre 12 irrumpió en el campus.

Según la Policía, los heridos son los vigilantes de la UASD Lyedgers Peña Encarnación y Juan Manuel Méndez, quienes reciben atenciones médicas. El atacante es Alexander Jiménez Galván, de 35 años, quien está detenido. Las autoridades de la UASD confirmaron que es un estudiante de derecho.

La versión que se maneja hasta ahora es que el joven tuvo un incidente previo con la seguridad de la universidad estatal, que llevó a que le retuvieran algunos documentos.

"Lo que él dijo a la Policía fue que él en la noche anterior había tenido una situación y le retiraron los documentos en la universidad y tuvo que irlos a buscar al otro día y cuando salió ahí fue que tuvo el problema con la seguridad", informó el director de Comunicaciones de la academia, Roberto Tejada.

Durante el incidente violento, Jiménez Galván también resultó herido y requirió atención médica.

La Policía y el Ministerio Público investigan el suceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/16/abinader-resalta-en-asamblea-de-la-sip-la-libertad-de-prensa-24fc27b1.jpg Luis Abinader durante el discurso en la SIP. (FUENTE EXTERNA.)

Abinader pondera la libertad de prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebra en Punta Cana su 81ª Asamblea General, en la que el presidente Luis Abinader destacó destacó que la República Dominicana vive "un tiempo de libertad conquistada y protegida", gracias al esfuerzo conjunto de periodistas valientes, ciudadanos conscientes y un Estado comprometido con la transparencia.

El jefe de Estado aseguró que su gobierno ha asumido el compromiso de garantizar el derecho a informar y a ser informado, promoviendo un entorno de respeto, seguridad y ética profesional.

"Nuestro propósito es claro: proteger la libertad de expresión y fortalecer una prensa libre y responsable como garantía de una democracia sólida y participativa", expresó.

En la Asamblea de la SIP, que se celebra hasta el domingo 19 de octubre, los directivos de medios discutirán los informes sobre la situación de la libertad de prensa en 24 países de la región, junto con paneles y talleres sobre innovación, transformación digital, modelos de negocio y el papel de la prensa en la democracia.