ONU celebra 80 años en República Dominicana con feria abierta al público

La feria cuenta con una línea de tiempo interactiva que muestra los hitos más relevantes de la relación entre la República Dominicana y las Naciones Unidas. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

El Sistema de las Naciones Unidas celebra sus 80 años de fundación con una feria abierta al público en el pabellón de editoriales de la Plaza de la Cultura de Santo Domingo.

La feria comenzó hoy y sigue este sábado 18 de octubre, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

El evento insta a todos los ciudadanos, enfocándose en jóvenes estudiantes y familias, a conocer sobre el trabajo que ha desarrollado la ONU en el país durante estos años, a través de exposiciones, juegos, actividades interactivas, presentaciones culturales y un sorteo.

Durante el acto de apertura, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó la relevancia histórica de esta conmemoración para la República Dominicana, recordando que el país fue uno de los primeros 51 Estados firmantes de la Carta de las Naciones Unidas en 1945.

“Es una manera de ver toda la evolución de estas ocho décadas. Desde el punto de vista de la cultura, hemos logrado una integración a través de la Unesco con distintos valores fundamentales de la cultura dominicana. Desde esa relación hemos podido universalizar el merengue, la bachata y el casabe como patrimonios culturales de la humanidad”, expresó Salcedo.

El ministro agradeció además la colaboración de las distintas agencias del Sistema de las Naciones Unidas por su participación en esta feria.

La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, Julia del Carmen Sánchez, resaltó que el principal propósito de la feria es acercar a los jóvenes a la historia y al papel de la cooperación internacional, agregando que la feria espera más de 400 estudiantes de distintos puntos del país por día.

“Nuestro objetivo es poder hablar con los jóvenes de la importancia de que los países se unan para resolver problemas que ningún país puede resolver solo, como el cambio climático. Queremos que comprendan lo que se ha logrado en estas ocho décadas y lo que aún se puede construir hacia el futuro”, afirmó Sánchez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/whatsapp-image-2025-10-17-at-123044-pm-674a9e78.jpeg Julia del Carmen Sánchez, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/18/roberto-angel-salcedo-dania-acevedo-2e1cc577.jpg Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura. (DIARIO LIBRE/DIANA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/17/whatsapp-image-2025-10-17-at-123044-pm-2-2e711e2c.jpeg El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, junto a Julia del Carmen Sánchez, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas y otros miembros. (DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE)

La feria cuenta con una línea de tiempo interactiva que muestra los hitos más relevantes de la relación entre la República Dominicana y las Naciones Unidas, así como sus principales contribuciones al desarrollo nacional y global.

Entre las actividades programadas se incluyen juegos educativos, presentaciones musicales, degustaciones, concursos y sorteos, en los cuales algunos jóvenes tendrán la oportunidad de convertirse en “representantes de la ONU por un día”.