La Policía Nacional apresa a hombre que mantenía retenida a su expareja en La Vega

El detenido portaba un arma de fuego ilegal y tenía múltiples órdenes de arresto, informó la institución

    Expandir imagen
    La Policía Nacional apresa a hombre que mantenía retenida a su expareja en La Vega
    El detenido es Aderly Jorge Vilchez de la Cruz, de 31 años, quien, según la Policía, portaba una pistola Glock calibre 9mm, con su cargador y 13 cápsulas, sin contar con los documentos que amparen su legalidad. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este viernes que agentes adscritos a la Subdirección Regional de Investigación Criminal (Dicrim) en La Vega localizaron y pusieron bajo arresto a un hombre que mantenía contra su voluntad a su expareja, a quien había trasladado desde el municipio de Jarabacoa hasta una cabaña ubicada en la autopista Duarte.

    La uniformada indicó que el detenido es Aderly Jorge Vilchez de la Cruz, de 31 años, residente en Santiago, quien fue detenido por los agentes policiales mientras portaba una pistola Glock calibre 9mm, con su cargador y 13 cápsulas, sin contar con los documentos que amparen su legalidad.

    El operativo contó con el respaldo de unidades de acción rápida, el equipo "Topo" y agentes de la Policía Preventiva, quienes lograron rescatar "sana y salva" a la señora, cuya identidad se hace reserva, expareja sentimental del detenido.

    • Durante la intervención se ocuparon, además, tres celulares, un reloj y un vehículo Daihatsu Boom, año 2005, propiedad de la víctima.
    Signos de agresión

    La dama fue trasladada a un centro de salud de La Vega, donde fue diagnosticada con trauma craneal contuso y signos de agresión física y emocional, mientras que el detenido no presenta lesiones.

    • La Policía dijo que, por instrucciones del Ministerio Público, la afectada fue trasladada junto a sus hijos a una casa de acogida, donde recibirá protección y compañamiento especializado.

    Historial del detenido

    Las investigaciones de la Policía arrojaron que Vilchez de la Cruz posee cuatro órdenes de arresto vigentes por diversos delitos, incluyendo violencia intrafamiliar, estafa y amenazas, en perjuicio de varias personas, entre ellas la misma víctima.

    Otro caso similar 

    El pasado martes una mujer fue rescatada por las autoridades tras ser raptada y brutalmente agredida por su expareja, en un hecho ocurrido en el municipio de Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi.

    La víctima fue encontrada con vida en el sector La Recta de Sanita, luego de permanecer secuestrada por alrededor de 16 horas, según informaron las autoridades.

    La joven de 26 años dijo que fue localizada en horas de la mañana del martes, luego que fuera dejada abandonada por su captores y alertara a un conocido de que se encontraba en La Recta.

    Detenidos

    Tanto Cornelio Sarita Hernández, de 40 años, expareja de la joven, y Joan Arturo Díaz Sánchez, de 30, fueron apresados por la Policía Nacional tras una persecución cuando intentaban escapar a bordo de una motocicleta Suzuki AX100, color negro.

    La Policía confirmó que Sarita Hernández había sido condenado anteriormente a cinco años de prisión, aunque solo cumplió uno. Fue liberado un día antes de agredir a su expareja. La institución no especificó el delito por el que fue condenado. 

