Los fuertes aguaceros registrados la tarde de este viernes en varios municipios de Santiago provocaron inundaciones momentáneas y acumulación de agua en distintas vías, lo que generó dificultades en el tránsito y afectó el desplazamiento en algunas zonas del municipio cabecera de la provincia.

Hasta el momento, no hay reportes de familias desplazadas ni afectadas.

Las lluvias, que se iniciaron pasadas las cuatro de la tarde, afectaron principalmente a los municipios de Navarrete, Villa González, Tamboril, Licey al Medio, Puñal, Sabana Iglesia, Jánico, San José de las Matas y Santiago de los Caballeros.

De acuerdo con un informe preliminar de la Defensa Civil dado a conocer por Francisco Arias, director provincial de la institución, las precipitaciones estuvieron acompañadas de ráfagas de viento moderadas.

El socorrista informó que desde el organismo se mantienen en vigilancia permanente ante el desarrollo de las condiciones meteorológicas, en coordinación con las demás instituciones de respuesta de la provincia.

El director de la Defensa Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a evitar desplazamientos innecesarios durante las lluvias, recordando que "cada ciudadano es protagonista de su propia seguridad".

Santiago y otras provincias bajo alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a 24 provincias en alerta. Santiago está en alerta verde debido a las lluvias que afectan el territorio dominicano por una vaguada. Se prevé que las precipitaciones continuarán durante el fin de semana.

En la misma alerta también están el Distrito Nacional y las provincias Sánchez Ramírez, Valverde, Montecristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan, Santiago Rodríguez, Duarte, San Cristóbal, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

En alerta amarilla se encuentra La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

