Tiroteo en la UASD deja dos heridos; uno en estado delicado

La UASD custodiada luego del incidente violento. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Lo que parecía una tarde tranquila en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se convirtió en una escena de alarma y confusión. Dos miembros del cuerpo de seguridad resultaron heridos luego de que un hombre entrara armado y abriera fuego dentro del campus.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde del jueves, en las proximidades del Economato Universitario, en la sede central de la UASD.

De acuerdo con la Policía Nacional, el presunto agresor, Alexander Jiménez Galván, de 35 años, ingresó a la academia a bordo de una camioneta y portando una escopeta calibre 12.

Durante el altercado, dos vigilantes universitarios, identificados como Lyedgers Peña Encarnación y Juan Manuel Méndez, resultaron heridos de bala mientras intentaban detener al hombre armado.

Peña Encarnación fue trasladado de emergencia al Centro Médico Dominico Cubano, donde fue ingresado en estado crítico.

Según informó Johanny Corona, encargada de Relaciones Públicas del centro, el paciente llegó sin signos vitales y con múltiples heridas, pero fue reanimado con éxito durante la cirugía.

"El paciente llegó en condiciones muy graves, pero logramos estabilizarlo. Se encuentra en cuidados intensivos y bajo observación constante", explicó la vocera del centro de salud.

A las afueras del hospital, compañeros y empleados de la UASD se reunieron en solidaridad.

"Nosotros somos como una familia; no nos iremos hasta saber que está fuera de peligro", expresó Miguel Díaz, miembro del cuerpo de seguridad universitaria.

El segundo herido, Juan Manuel Méndez, también pertenece al equipo de vigilancia. Hasta anoche anoche no se había informado oficialmente sobre su condición de salud.

Acción policial

La Policía Nacional informó que el presunto agresor fue detenido poco después del tiroteo gracias a la colaboración del personal de seguridad de la universidad.

El hombre fue golpeado durante su arresto y posteriormente recibió atenciones médicas bajo custodia.

La institución del orden comunicó que investiga las causas del ataque y las posibles motivaciones del agresor, en coordinación con el Ministerio Público.

Clima de tensión en el campus El tiroteo provocó escenas de pánico entre estudiantes y empleados que se encontraban en los alrededores. Algunos se refugiaron en aulas y oficinas, mientras otros corrieron hacia las salidas principales al escuchar los disparos. Aunque el orden fue restablecido rápidamente, el ambiente en el campus permaneció tenso durante el resto de la tarde. Varios estudiantes expresaron su preocupación por la seguridad dentro del recinto. "Esto nunca se había visto así. Fue una confusión total", dijo una alumna que prefirió no ser identificada.

"Las investigaciones se amplían con el objetivo de determinar el origen del conflicto y la posible participación de otras personas", indicó la Policía en un comunicado.

Lo que supuestamente originó el incidente Luis Pérez, director de Relaciones Públicas de la UASD, dijo que, supuestamente, el hecho se produjo porque un jonven sintió que le violentaron derechos. "Este incidente fue el producto, supuestamente, que un joven no se sintió complacido con una actitud en la que él estaba supuestamente envuelto, y entonces, partiendo de esto, amenazó con venir a agredir a miembros de la seguridad. Eso trajo consigo que él comenzó el proceso de disparos y fue repelido", expresó.No se ha establecido si el joven estudia en la universidad.

Suspensión de docencia

Ante la magnitud del suceso, la UASD suspendió la docencia en su sede central el día de ayer y lamentó profundamente los hechos.

La universidad pidió una investigación exhaustiva y manifestó su solidaridad con los empleados heridos y sus familias.

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán Crisóstomo, acudió al centro médico para conocer el estado de salud de Peña Encarnación, aunque evitó ofrecer declaraciones amplias.

"No tenemos nada ahora; mañana", dijo brevemente al salir del hospital.