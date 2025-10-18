Las autoridades decomisaron la madrugada de este sábado 643 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína y arrestaron a cinco personas, durante la denominada "Operación Leopardo", en la provincia La Altagracia, al este de República Dominicana.

En el operativo participaron miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el respaldo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Allanamientos simultáneos en todo el país

El cargamento fue hallado en un edificio ubicado en la calle El Carmen, esquina avenida Libertad, en San Rafael del Yuma. Al momento del allanamiento, dos personas se encontraban en el inmueble, informó la tarde de este sábado el vocero de la DNCD, Carlos Devers, durante una rueda de prensa.

Las investigaciones apuntan a que la droga forma parte de las operaciones de una red criminal internacional liderada por el ciudadano serbio Nikola Boros, también conocido como Antun Mrdeza, buscado por la Interpol por su presunta participación en el tráfico de cocaína entre Estados Unidos, Puerto Rico, España e Italia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/18/carlos-devers-0f1fbb5a.jpeg Carlos Devers ofreció las informaciones durante una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la DNCD. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

Bienes y armas incautadas

Durante el operativo, las autoridades también incautaron cinco inmuebles, una lancha de recreo, un fusil AR-15, dos escopetas calibre 12, dos revólveres, dos pistolas, seis motocicletas y seis vehículos.

Asimismo, se confiscaron 1,769,400 pesos y 159,698 dólares en efectivo, presuntamente vinculados a las actividades de la red.

Red internacional

La DNCD indicó que este decomiso estaría relacionado con otro alijo de 993 kilogramos de cocaína ocupado en abril de este año, dentro de una embarcación atracada en un puerto turístico de la misma provincia.

En total, 27 fiscales y 194 agentes de la DNCD participaron en 17 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país, incluyendo Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey, Cap Cana y La Romana.