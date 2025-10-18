Monseñor Morel Diplán tras designación como arzobispo coadjutor: preocupado, contento y sorprendido

Monseñor Morel Diplán expresa sorpresa y gratitud por su designación como arzobispo coadjutor de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El obispo de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, compartió este sábado sus primeras impresiones tras ser designado por el papa León XIV como arzobispo coadjutor de Santo Domingo, con derecho de sucesión.

Monseñor Morel Diplán reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa, ya que tenía apenas 11 meses al frente de la diócesis vegana y no esperaba un cambio tan pronto.

"Realmente me siento preocupado en cierto modo, pero contento, porque la Iglesia me encomienda una nueva misión para servir. Donde quiera que vamos lo hacemos con gusto; somos servidores y para eso estamos", manifestó el prelado.

Indicó que, mientras se completan los procedimientos canónicos continuará como administrador apostólico de La Vega hasta que el papa nombre a su sucesor.

El religioso ofreció sus declaraciones durante su participación en el Primer Congreso Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, organizado por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) en la provincia La Vega.

Proceso de toma de posesión

Al ser consultado sobre los próximos pasos, explicó que primero se realizará una presentación protocolar ante el Colegio de Consultores en Santo Domingo, con la presencia del nuncio apostólico, y posteriormente se efectuará el acto formal público en el que asumirá oficialmente su nueva responsabilidad.

"Ahora viene una parte protocolar, donde me presentarán al colegio de consultores en Santo Domingo, con la presencia del nuncio, y más adelante será el acto formal público donde asumiré definitivamente la responsabilidad", detalló.

Antecedentes del nombramiento

El papa León XIV designó a monseñor Morel Diplán como arzobispo coadjutor de Santo Domingo, con derecho de sucesión, información que fue dada a conocer este sábado por la Conferencia del Episcopado Dominicano.

Según el Código de Derecho Canónico, el obispo coadjutor "asiste al obispo diocesano en todo el gobierno de la diócesis y hace sus veces cuando se encuentre ausente o impedido".

En caso de vacante de la sede episcopal, el coadjutor pasa automáticamente a ocupar el cargo de obispo titular.

Monseñor Morel Diplán nació el 2 de noviembre de 1969 en Monte de la Jagua, Moca, provincia Espaillat.

Fue ordenado sacerdote el 24 de junio del año 2000 y ha ocupado diversas responsabilidades pastorales, incluyendo su servicio como obispo auxiliar de Santiago y obispo titular de La Vega.