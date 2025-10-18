El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) identificó a las cuatro personas que están apresadas por su presunta implicación en la Operación Leopardo, en la cual fue decomisado un cargamento de 643 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, en San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.

Los detenidos fueron identificados como: Daniela Amancio Olavarría, Rafael Torres Díaz, Wilson Rafael Inirio y Néstor Julio Rodríguez.

Estas personas serán sometidas a la justicia en las próximas horas para conocerles medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, indica una nota de prensa del Ministerio Público.

Dijo que además, están vinculados al caso tres prófugos que permanecen en búsqueda activa, a los que identificó como:

Moisés Severino Inirio

José Ignacio de Jesús Mota

Pedro Luis Cordero Espinal

Hacen 17 allanamientos

El operativo, que contó con la cooperación internacional de la DEA, se llevó a cabo mediante 17 allanamientos simultáneos en diferentes localidades del país, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey, Cap Cana y La Romana.

Durante la operación fueron incautados, además del cargamento de droga, cinco inmuebles, una lancha de recreo, varias armas de fuego, motocicletas, vehículos, así como dinero en efectivo en pesos dominicanos y dólares estadounidenses.

El alijo ocupado en San Rafael del Yuma está vinculado a otro de 993 kilogramos de cocaína, ocupado en abril en una embarcación anclada en un puerto turístico de la provincia La Altagracia y que, a su vez, estaba relacionado con una poderosa estructura criminal de narcotráfico encabezada por el serbio Nikola Boros y/o Antun Mrdeza, buscado por la Interpol por pertenecer a una organización criminal transnacional dedicada al delito de tráfico de cocaína entre Estados Unidos, Puerto Rico, España e Italia

La Procuraduría General y la DNCD aseguraron que esta acción constituye un duro golpe a las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado en el país