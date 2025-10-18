El obispo de La Vega advierte sobre la influencia del narcotráfico en la política

Fotografía de archivo de monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo de La Vega, quien advirtió sobre la influencia del narcotráfico en la política. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El obispo de La Vega y recién designado arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, llamó este sábado a los partidos políticos a actuar con prudencia y responsabilidad ante la influencia del narcotráfico en los procesos electorales, exhortándolos a no aceptar aportes económicos de personas vinculadas al crimen organizado.

El religioso ofreció sus declaraciones tras ser abordado por periodistas durante su participación en el Primer Congreso Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, organizado por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) y la Cámara de Comercio y Producción de La Vega.

Morel Diplán se refirió al tema a propósito de los recientes casos de exfuncionarios del Gobierno señalados por Estados Unidos por su presunta vinculación con el narcotráfico.

La contaminación del narcotráfico

Monseñor Morel Diplán expresó su preocupación por la penetración del crimen organizado en diversos sectores de la sociedad y consideró que este es un desafío que las autoridades y los líderes políticos deben enfrentar con firmeza.

"Es un tema que tendremos como sociedad que afrontarlo, y sobre todo las autoridades. Hay que tener en cuenta a las personas que se involucran dentro de los partidos, darse cuenta realmente quiénes son los miembros y de parte de quiénes aportan o colaboran con la campaña electoral", manifestó el prelado.

En ese sentido, advirtió que los partidos son instituciones que deben preservarse de toda contaminación moral y económica.

"Hay que cuidar un partido político. Sabemos bien que nuestra sociedad está muy contaminada con personas involucradas en el bajo mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado de no involucrar personas que tengan alguna situación o vínculo con el narcotráfico", añadió.

Un llamado a la responsabilidad y la transparencia política

El obispo insistió en que es deber de toda la sociedad velar por la limpieza de los procesos electorales y la transparencia en el financiamiento político, a fin de evitar que estructuras criminales logren influir en las decisiones públicas.

"Tenemos que velar para que nuestros partidos y la política no se contaminen con el narcotráfico", concluyó.