Alicia Ortega y Alba Nelly Familia también ingresan a la junta directiva de la SIP

Alba Nely Familia y Alicia Ortega, nuevas integrantes de la Junta Directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para el período 2025–2028. ( FUENTE EXTERNA )

Las periodistas Alicia Ortega, de Servicios Informativos Nacionales (SIN), y Alba Nely Familia, directora de El Caribe-CDN, fueron seleccionadas como nuevas integrantes de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el mismo listado, figura el también dominicano Miguel Medina, CEO del Grupo de Medios Panorama.

El anuncio fue realizado por el expresidente del organismo Roberto Rock durante la 81.ª Asamblea General celebrada en Punta Cana, provincia La Altagracia.

Durante la lectura oficial de los nuevos miembros, Rock explicó que el consejo directivo está compuesto por 60 miembros provenientes de distintos países, y que cada tres años se renueva una tercera parte de sus integrantes.

Por un periodo de tres años

Ortega, Familia y Medina se suman a otros profesionales de la comunicación elegidos para el período 2025–2028, quienes integrarán el órgano encargado de supervisar los asuntos institucionales y estratégicos de la SIP entre asambleas generales.

La directiva dominicana

La Junta de Directores de la SIP tiene a su cargo la adopción de políticas, resoluciones y decisiones, incluyendo la defensa de la libertad de prensa, la aprobación de normas internas y el seguimiento de los retos que enfrenta el periodismo en la región.

La 81.ª Asamblea General de la SIP reunió a delegaciones de diversos países del continente, donde se discutieron los desafíos actuales del periodismo, como la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en la profesión.