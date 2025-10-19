La DNCD y el Ministerio Público emiten alerta de captura contra cabecillas de red de narcotráfico

Parte de la cocaína decomisada durante la denominada Operación Leopardo, en La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este domingo una alerta de búsqueda y captura contra tres hombres, señalados como los presuntos cabecillas de una red de narcotráfico internacional y lavado de activos, desmantelada a través de la Operación Leopardo.

Se trata de Pedro Luis Cordero Espinal, Moisés Severino Inirio y Jose Ignacio de Jesús Mota, quienes están siendo requeridos mediante órdenes judiciales para que respondan las acusaciones en su contra, indican a traves de una nota de prensa.

Solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita localizar a los fugitivos y ratifica que todas las informaciones serán manejadas de manera anónima y confidencial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/whatsapp-image-2025-10-19-at-72556-pm-2-f84c44ad.jpeg Pedro Luis Cordero Espinal. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/whatsapp-image-2025-10-19-at-72556-pm-1-f216fb7d.jpeg Moises Severino Inirio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/19/whatsapp-image-2025-10-19-at-72556-pm-3a84d74f.jpeg Jose Ignacio de Jesus Mota. (FUENTE EXTERNA)

Red criminal

Las autoridades precisan que los prófugos estarían implicados a la desmantelada red criminal a la que se ocupó 643 paquetes de cocaína y bienes millonarios, durante 17 allanamientos y operativos, realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey, Cap Cana y Romana.

Instan a la población a colaborar para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley. Cualquier dato que pueda contribuir a la captura de los prófugos será de vital importancia y se manejara en absoluta confidencialidad.

