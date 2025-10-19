×
Operación Leopardo
La DNCD y el Ministerio Público emiten alerta de captura contra cabecillas de red de narcotráfico

Los buscados son Pedro Luis Cordero Espinal, Moisés Severino Inirio y Jose Ignacio de Jesús Mota

    Expandir imagen
    La DNCD y el Ministerio Público emiten alerta de captura contra cabecillas de red de narcotráfico
    Parte de la cocaína decomisada durante la denominada Operación Leopardo, en La Altagracia. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

    El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este domingo una alerta de búsqueda y captura contra tres hombres, señalados como los presuntos cabecillas de una red de narcotráfico internacional y lavado de activos, desmantelada a través de la Operación Leopardo.

    Se trata de Pedro Luis Cordero Espinal, Moisés Severino Inirio y Jose Ignacio de Jesús Mota, quienes están siendo requeridos mediante órdenes judiciales para que respondan las acusaciones en su contra, indican a traves de una nota de prensa.

    Solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita localizar a los fugitivos y ratifica que todas las informaciones serán manejadas de manera anónima y confidencial.

    Expandir imagen
    Pedro Luis Cordero Espinal.
    Pedro Luis Cordero Espinal. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Moises Severino Inirio.
    Moises Severino Inirio. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Jose Ignacio de Jesus Mota.
    Jose Ignacio de Jesus Mota. (FUENTE EXTERNA)
    Red criminal 

    Las autoridades precisan que los prófugos estarían implicados a la desmantelada red criminal a la que se ocupó 643 paquetes de cocaína y bienes millonarios, durante 17 allanamientos y operativos, realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Guerra, Boca Chica, Barahona, Santiago, Higüey, Cap Cana y Romana.

    • Instan a la población a colaborar para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley. Cualquier dato que pueda contribuir a la captura de los prófugos será de vital importancia y se manejara en absoluta confidencialidad.
