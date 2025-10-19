Joven muere electrocutado mientras se bañaba en una piscina en La Altagracia

Los acompañantes del joven pidieron ayuda al sistema de emergencias 9-1-1, pero el joven ya no presentaba signos vitales. ( ARCHIVO )

Un joven de 25 años perdió la vida trágicamente tras recibir una descarga eléctrica mientras se bañaba en una piscina del residencial Westside, ubicado en Verón Punta Cana, provincia La Altagracia.

La víctima fue identificada como Víctor Manuel Peñas, de nacionalidad dominicana, quien falleció por asfixia por inmersión y posible shock eléctrico, de acuerdo con el diagnóstico emitido por el médico legista doctor Polanco Guzmán.

El hecho ocurrió cuando Peñas se encontraba disfrutando de un baño en la piscina en compañía de Yeri Yúnior Farías Encarnación, de 21 años, y del ciudadano estadounidense Joshua Sebastián Flores, de 24.

Declaraciones de los testigos

Ambos sobrevivientes relataron que, en medio del baño, sintieron corriente eléctrica en el agua y salieron rápidamente, mientras que Peña permaneció dentro del agua, creyendo en un primer momento que estaba simulando ahogarse.

Al notar que no reaccionaba, sus compañeros lo sacaron del agua y trataron de pedir ayuda al sistema de emergencias 9-1-1, pero el joven ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente fue trasladado por ellos mismos al Hospital Municipal de la zona, donde fue declarado muerto.

Policía y el MP investigan

Autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público se presentaron tanto en el hospital como en el lugar del hecho para iniciar las investigaciones.

En la zona se observaron rastros de vómito alrededor de la piscina, mientras se realizan los procedimientos correspondientes para determinar la causa exacta del fallecimiento.

El cuerpo de Víctor Manuel Peñas fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en San Pedro de Macorís, donde se le practicará la autopsia que confirmará las circunstancias de su muerte.

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar el origen de la descarga eléctrica y posibles responsabilidades.